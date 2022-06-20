  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать

"Для меня Майдан был очень болезненным. Особенно когда начали гибнуть люди, а это было у меня под окном. И вот тогда я начал очень много выпивать", – сказал он.
По словам артиста, ему удалось избавиться от пагубной привычки.
"У меня нет зависимости от алкоголя, как многим хочется думать. Я, конечно, в плане выпивки боец. Но сейчас я вообще не пью – по здоровью. А тогда раза три в неделю бывало", – признался Данилко.
Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Акции получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).
Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.