  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать

Данилко: Для меня Майдан был очень болезненным. Особенно когда начали гибнуть люди Фото: v_serduchka / Instagram

"Для меня Майдан был очень болезненным. Особенно когда начали гибнуть люди, а это было у меня под окном. И вот тогда я начал очень много выпивать", – сказал он.

По словам артиста, ему удалось избавиться от пагубной привычки.

"У меня нет зависимости от алкоголя, как многим хочется думать. Я, конечно, в плане выпивки боец. Но сейчас я вообще не пью – по здоровью. А тогда раза три в неделю бывало", – признался Данилко.

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Видео: Факти ICTV / YouTube