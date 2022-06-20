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20 июня, 2022
 
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Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать

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Данилко: Для меня Майдан был очень болезненным. Особенно когда начали гибнуть люди
Данилко: Для меня Майдан был очень болезненным. Особенно когда начали гибнуть люди
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский актер Андрей Данилко в интервью, которое 20 июня опубликовано на YouTube-канале ICTV, заявил, что начал часто употреблять алкоголь после того, как во время Революции достоинства на Майдане начали гибнуть люди.

"Для меня Майдан был очень болезненным. Особенно когда начали гибнуть люди, а это было у меня под окном. И вот тогда я начал очень много выпивать", – сказал он. 

По словам артиста, ему удалось избавиться от пагубной привычки. 

"У меня нет зависимости от алкоголя, как многим хочется думать. Я, конечно, в плане выпивки боец. Но сейчас я вообще не пью – по здоровью. А тогда раза три в неделю бывало", – признался Данилко. 

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube
Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Акции получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.


Теги: Евромайдан, алкоголь, Андрей Данилко, Революция достоинства
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