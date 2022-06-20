"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь

Положинский: Остался только с тем, что было на мне Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/polozhinskiy-spustya-pochti-mesyac-sluzhby-v-vsu-ozvuchil-svoi-vyvody-1613493.html

"Не хотел сразу об этом писать, чтобы раньше времени не тревожить. Со мной все хорошо, все хорошо с выходящими вместе со мной. Вышли слаженно и организованно, на выходе никто из наших не пострадал, – написал он. – Но сгорел автомобиль с вещами. У меня и еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей. Пострадала также наша техника – автомобили и генераторы. Что-то уничтожено, что-то выведено из строя, что-то удерживается из последних сил".

Певец обратился за помощью к подписчикам и волонтерам.

"Остался только с тем, что было на мне. Поэтому снова буду просить вас о поддержке и помощи, – подытожил он. – Мы уже не на фронте, потому вы знаете, кто первый в очереди".

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