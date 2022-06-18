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18 июня, 2022
 
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Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы

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Положинский: Крутые люди рядом самое главное
Положинский: Крутые люди рядом – самое главное
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Украинский певец, экс-фронтмен группы "Тартак", а сейчас солдат ВСУ Александр Положинский 18 июня, спустя почти месяц после начала службы, опубликовал в Instagram выводы, которые сделал за это время.

По словам Положинского, в армии важно иметь хорошую лопату, быть готовым к тому, что все ломается.

"Транспорт и связь очень важны. Хороших раций и автомобилей, кажется, слишком много не бывает", – добавил он.

Также он отметил важность оптики, тепловизоров и ночников, а также наличие турникетов хорошего качества, которые должны быть всегда на видном месте и в достаточном количестве.

"Вода очень вкусная, – резюмировал он. – Крутые люди рядом – самое главное".

Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: Александр Положинский, ВСУ, война России против Украины
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