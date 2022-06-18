Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы

По словам Положинского, в армии важно иметь хорошую лопату, быть готовым к тому, что все ломается.
"Транспорт и связь очень важны. Хороших раций и автомобилей, кажется, слишком много не бывает", – добавил он.
Также он отметил важность оптики, тепловизоров и ночников, а также наличие турникетов хорошего качества, которые должны быть всегда на видном месте и в достаточном количестве.
"Вода очень вкусная, – резюмировал он. – Крутые люди рядом – самое главное".
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15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.