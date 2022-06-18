Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы

По словам Положинского, в армии важно иметь хорошую лопату, быть готовым к тому, что все ломается.

"Транспорт и связь очень важны. Хороших раций и автомобилей, кажется, слишком много не бывает", – добавил он.

Также он отметил важность оптики, тепловизоров и ночников, а также наличие турникетов хорошего качества, которые должны быть всегда на видном месте и в достаточном количестве.

"Вода очень вкусная, – резюмировал он. – Крутые люди рядом – самое главное".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Положинський (@oleksandrpolozhynskyi)