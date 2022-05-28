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28 мая, 2022
 
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"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме

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Положинский: Главное победа и мир после нее
Положинский: Главное – победа и мир после нее
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Украинский певец, экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский в день своего 50-летия сообщил в Instagram, что является солдатом ВСУ. Артист также опубликовал свое фото, на котором запечатлен в военной форме.

"Мне 50. И я – солдат ВСУ, стрелок 47-го отдельного батальона. У меня есть форма и автомат. У меня есть командиры и товарищи по оружию. У меня есть много новых обязанностей и немного меньше прежних прав. Пока я не очень хороший солдат, но каждый день я стараюсь стать лучше. И стану. Может быть, даже офицером. Когда-то. Как мечтал когда-то, – написал он. – У меня были хорошие 50 лет жизни. Пусть и дальше будут не хуже. Празднование будет совсем не таким, какого мне хотелось и когда-то планировалось. Но это не главное. Главное – победа и мир после нее".


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

Теги: Александр Положинский, ВСУ, война России против Украины, певец
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