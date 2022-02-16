"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ

"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И да, уже здоров", – написал Положинский.

Свое сообщение музыкант проиллюстрировал фотографией, на которой он держит личное дело рядового Положинского Александра Евгеньевича, выданное Луцким объединенным городским территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

На упоминание в комментариях о российском террористе Игоре Гиркине и украинских партизанах Положинский ответил: "Нах и Гиркина, и Путина".

В возрасте 14–15 лет Положинский учился во львовском Лицее имени Героев Крут, сообщало издание "Подолянин".

"Не доучился я там по нескольким причинам, поэтому военным не стал, но бесценный опыт помогает в жизни постоянно. Это время стало очень важным для меня, это настоящая мужская школа. Поэтому, станете вы военными или нет, в любом случае жизни здесь научитесь", – рассказал музыкант изданию.