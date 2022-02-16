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16 февраля, 2022
 
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"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ

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В возрасте 14 15 лет Положинский учился в военном лицее
В возрасте 14–15 лет Положинский учился в  военном лицее
Фото: Олександр Положинський / Facebook

Украинский исполнитель, бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил 15 февраля в Facebook.

"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И да, уже здоров", – написал Положинский.

Свое сообщение музыкант проиллюстрировал фотографией, на которой он держит личное дело рядового Положинского Александра Евгеньевича, выданное Луцким объединенным городским территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

На упоминание в комментариях о российском террористе Игоре Гиркине и украинских партизанах Положинский ответил: "Нах и Гиркина, и Путина".

https://www.facebook.com/sashko.polozhinsky/posts/5638257599524143

В возрасте 14–15 лет Положинский учился во львовском Лицее имени Героев Крут, сообщало издание "Подолянин".

"Не доучился я там по нескольким причинам, поэтому военным не стал, но бесценный опыт помогает в жизни постоянно. Это время стало очень важным для меня, это настоящая мужская школа. Поэтому, станете вы военными или нет, в любом случае жизни здесь научитесь", – рассказал музыкант изданию.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – сказал на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

Теги: военные, Александр Положинский, ВСУ, военнослужащий, войска
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