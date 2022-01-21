"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода

"Меня как основателя никто из музыкантов не предупредил, но это не стало для меня неожиданностью – я этого давно ожидал и даже публично высказывал свои предположения по этому поводу. Досадно, что так все закончилось, потому что музыканты были классные и я очень хотел, чтобы они добились успеха в обновленном составе, без меня. К сожалению, в силу разных причин и обстоятельств этого не произошло и 20 января 2022 года стало официальной датой прекращения 25-летней истории группы", – написал он.

Положинский подчеркнул, что не намерен возобновлять коллектив в каком-либо из вариантов.

"Вместе с тем творческую деятельность не прекращаю, песни группы "Тартак" на своих концертах буду исполнять. Варианты возможных одноразовых выступлений "Тартака" в качестве эксклюзива предполагаю", – отметил артист.