Бульвар Шоубиз
 
21 января, 2022
 
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"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода

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Положинский: Варианты возможных одноразовых выступлений "Тартака" в качестве эксклюзива предполагаю
Положинский: Варианты возможных одноразовых выступлений "Тартака" в качестве эксклюзива предполагаю
Фото: Йожа Коцун / Facebook

Украинский певец Александр Положинский 20 января в Facebook прокомментировал заявление музыкантов основанной им в 1996 году группы "Тартак" о распаде коллектива.

"Меня как основателя никто из музыкантов не предупредил, но это не стало для меня неожиданностью – я этого давно ожидал и даже публично высказывал свои предположения по этому поводу. Досадно, что так все закончилось, потому что музыканты были классные и я очень хотел, чтобы они добились успеха в обновленном составе, без меня. К сожалению, в силу разных причин и обстоятельств этого не произошло и 20 января 2022 года стало официальной датой прекращения 25-летней истории группы", – написал он.

Положинский подчеркнул, что не намерен возобновлять коллектив в каком-либо из вариантов.

"Вместе с тем творческую деятельность не прекращаю, песни группы "Тартак" на своих концертах буду исполнять. Варианты возможных одноразовых выступлений "Тартака" в качестве эксклюзива предполагаю", – отметил артист.

https://www.facebook.com/sashko.polozhinsky/posts/5542456499104254

Контекст:

Украинская группа "Тартак" была основана в 1996 году в Луцке. За период своей деятельности коллектив выпустил 10 альбомов. В 1996-м "Тартак" стал лауреатом первой премии в жанре танцевальной музыки.

6 февраля 2020 года бессменный лидер группы, певец Александр Положинский заявил об уходе из коллектива. В апреле музыканты дали первый концерт с новым вокалистом – им стал певец Сергей Строян.

20 января 2022 года музыканты заявили о распаде группы.

Теги: музыка, Александр Положинский, Тартак, певец, Сергей Строян, распад
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