Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2022
 
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"Слишком много препятствий встретили на пути". Музыканты группы "Тартак" объявили о распаде коллектива

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С 2020 года группа "Тартак" выступала в обновленном составе
С 2020 года группа "Тартак" выступала в обновленном составе
Фото: Тартак / Facebook

Украинская группа "Тартак" 20 января на официальной странице в Facebook сообщила о распаде.

"Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", – говорится в сообщении.

Музыканты также анонсировали новый проект.

"За два года существования "Тартака" в обновленном составе нам удалось создать настоящую коллективную синергию, и это дало вдохновение двигаться дальше. Совсем скоро выйдет в свет наш новый проект, над которым мы сейчас плодотворно работаем и уже не можем дождаться премьеры первой, дебютной, работы", – заявили артисты.

https://www.facebook.com/TAPTAK/posts/466348601519191

Контекст:

Украинская группа "Тартак" была основана в 1996 году в Луцке. За период своей деятельности коллектив выпустил 10 альбомов. В 1996-м "Тартак" стал лауреатом первой премии в жанре танцевальной музыки.

6 февраля 2020 года бессменный лидер группы, певец Александр Положинский заявил об уходе из коллектива. В апреле музыканты дали первый концерт с новым вокалистом – им стал певец Сергей Строян.

Теги: музыка, Александр Положинский, Тартак, музыкант
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