"Слишком много препятствий встретили на пути". Музыканты группы "Тартак" объявили о распаде коллектива

"Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", – говорится в сообщении.

Музыканты также анонсировали новый проект.

"За два года существования "Тартака" в обновленном составе нам удалось создать настоящую коллективную синергию, и это дало вдохновение двигаться дальше. Совсем скоро выйдет в свет наш новый проект, над которым мы сейчас плодотворно работаем и уже не можем дождаться премьеры первой, дебютной, работы", – заявили артисты.