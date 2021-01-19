Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти

Украинские исполнители, авторы и продюсеры, среди которых Руслана, Джамала, Tayanna, Мария Бурмака, Jerry Heil, Kozak System, Вадим Красноокий, Mandry, Александр Положинский, Вадим Лисица, заявили, что доверяют организации "Авторы и издатели" в регулировании вопроса получения авторских отчислений. Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить организации полноценно управлять этим вопросом в Украине.

Украинские авторы песен, музыки и текстов записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить общественной организации "Авторы и издатели" полноправно заниматься вопросом регулирования выплат авторских отчислений от публичной демонстрации произведений – роялти. Видео разместили на странице объединения в Facebook.

Среди авторов Руслана, Джамала, Tayanna, Мария Бурмака, Jerry Heil, Kozak System, Вадим Красноокий, Александр Положинский, Сергей Фоменко, Вадим Лисица.

"Дайте возможность, чтобы перемены произошли. Вам хорошо известно, насколько важна тема авторских прав", – обратилась к Зеленскому Руслана.

Она попросила дать полноценно работать ее организации.

"Дайте возможность Украине избавиться от имиджа пиратской страны. Я не прошу о спецусловиях. Дайте нашей организации начать качественно и профессионально работать", – подчеркнула она.

К обращению присоединились более двух десятков авторов.

Организация "Авторы и издатели" была создана по инициативе Русланы в декабре 2020 года. Ее цель – защита авторских прав. "Авторы и издатели" имеет коллективное управление.