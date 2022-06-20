"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке

"Взъ...бем Рашку вместе! Луцк. Вчера на благотворительном концерте собрали 66,3 тыс. грн для ВСУ. Спасибо каждому", – подписал ролик артист.
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Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.
После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью. Артист также выступает перед переселенцами.