Бульвар Шоубиз
 
20 июня, 2022
 
Новости

"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Melovin: На благотворительном концерте собрали 66,3 тыс. грн для ВСУ
Melovin: На благотворительном концерте собрали 66,3 тыс. грн для ВСУ
Фото: MÉLOVIN / Facebook

Украинский певец Melovin 19 июня выступил в Луцке с благотворительным концертом в поддержку ВСУ. Фрагмент своего выступления певец артист разместил на своей странице в Instagram.

"Взъ...бем Рашку вместе! Луцк. Вчера на благотворительном концерте собрали 66,3 тыс. грн для ВСУ. Спасибо каждому", – подписал ролик артист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью. Артист также выступает перед переселенцами.

Теги: ВСУ, война России против Украины, Melovin
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Роднянский: Самое страшное с Путиным произошло во время COVID
  Роднянский: Самое страшное с Путиным произошло во время COVID
Дмитрий ГОРДОН
Награда за переправу – жизнь. 80-летняя жительница Ирпеня описала в рассказе, как украинские военные спасли тысячи людей от российской армии
Награда за переправу – жизнь. 80-летняя жительница Ирпеня описала в рассказе, как украинские военные спасли тысячи людей от российской армии
Как бизнес помогает защитникам Украины
Как бизнес помогает защитникам Украины
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 