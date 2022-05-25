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25 мая, 2022
 
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Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ

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Melovin: Спасибо, Германия!
Melovin: Спасибо, Германия!
Фото: MÉLOVIN / Facebook

Украинский певец Melovin вместе с командой выступил с концертами в Германии, собрав за свои выступления деньги на покупку автомобиля для ВСУ. Об этом он сообщил 24 мая в Instagram.

"Спасибо, Германия, за поддержку Украины! Нашими совместными усилиями всего за два шоу в Германии мы собрали средства на машину для ВСУ. Уже 26 мая машина приедет во Львов и оттуда отправится на передовую нашим бойцам", – написал артист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью. Артист также выступает перед переселенцами.

Теги: Германия, война России против Украины, Melovin
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