Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ

"Спасибо, Германия, за поддержку Украины! Нашими совместными усилиями всего за два шоу в Германии мы собрали средства на машину для ВСУ. Уже 26 мая машина приедет во Львов и оттуда отправится на передовую нашим бойцам", – написал артист.
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Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.
После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью. Артист также выступает перед переселенцами.