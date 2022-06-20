  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери

"Я не могу сказать, что у меня было что-то где-то отложено на образование детей, – призналась артистка. – У нас сейчас с Машей есть проблемы. Потому что мы думали, что пойдем в один вуз, а сегодня нет возможности оплачивать ей этот вуз. Поэтому мы приняли решение, что она будет подаваться на подготовительные курсы в университет и в следующем году на грант. Потому что тот университет, который она хотела – это музыкальный колледж Berklee в Бостоне, – очень дорого стоит и сегодня у нас нет возможности оплачивать ей такое дорогое обучение".

Певица заявила, что получение гранта на обучение станет со стороны дочери вкладом в семейный бюджет.

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Видео: ЖВЛ / YouTube