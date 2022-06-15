  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев

"Я через полторы недели уже возвращаюсь в Киев и буду давать концерты в госпиталях для военных", – заявила певица.
По словам Поляковой, она еще не знает, будет ли брать с собой младшую дочь, но отметила, что 10-летняя Алиса очень хочет вернуться домой.
Рассказывая о старшей дочери, 17-летней Марии, артистка отметила, что она уже окончила школу и будет учиться в одном из зарубежных университетов.
"Куда поступим и как будем тянуть по финансам – туда и пойдем", – подытожила Полякова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводит благотворительные концерты и занимается сбором средств для пострадавших от войны людей.