  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев

Полякова: Я через полторы недели уже возвращаюсь в Киев Фото: Оля Полякова / Facebook

"Я через полторы недели уже возвращаюсь в Киев и буду давать концерты в госпиталях для военных", – заявила певица.

По словам Поляковой, она еще не знает, будет ли брать с собой младшую дочь, но отметила, что 10-летняя Алиса очень хочет вернуться домой.

Рассказывая о старшей дочери, 17-летней Марии, артистка отметила, что она уже окончила школу и будет учиться в одном из зарубежных университетов.

"Куда поступим и как будем тянуть по финансам – туда и пойдем", – подытожила Полякова.

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