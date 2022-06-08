Полякова: Скабееву – расстрелять, Соловьева – расстрелять. Всех на хрен расстрелять. Они отвратительные соучастники преступлений

"Мы часто говорим: "Разве вы не видите, есть альтернативная информация". Они не хотят это видеть. Потому что если это увидеть, то с этим невозможно жить. А так это легко – жрать эту жвачку, кусок говна, который им вкладывают в голову Соловьев, Скабеева – эта абсолютная нечисть. Этих людей нужно наказать. Это отвратительные соучастники преступлений. Их нужно осудить на пожизненное, а лучше, конечно, расстрелять. Скабееву расстрелять, Соловьева расстрелять. Всех на хрен расстрелять", – заявила Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

При этом она отметила, что доверяет украинским военным и не сомневается в победе Украины в этой войне.

"У меня есть вера, что все будет хорошо. Я абсолютно верю в нашу победу, доверяю нашей армии, нашему президенту, верю в свой народ и его стойкость. И думаю, что война закончится. Ценой таких огромных жертв мы уже точно не вернемся в ту старую Украину, где были возможны какие-то нечестные коррупционные схемы. Мне кажется, что, теряя лучших людей, мы не имеем на это права", – сказала Полякова.

По ее мнению, самая большая ценность Украины – это ее народ.

"У нас будет процветающая, богатая, красивая страна, населенная красивыми людьми. То, как из этого огня и пепла родилась наша нация, и то, какая ценность в нашем народе... он – самая большая ценность страны, поэтому у меня вера в то, что все будет хорошо. Конечно, миллионы людей выехали, миллионам некуда вернуться – у них разрушены дома и жизни. Надеюсь, все они смогут вернуться, у них будет возможность восстановить все, что они потеряли. У меня большая надежда, что все будет хорошо и очень скоро", – подчеркнула певица.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube