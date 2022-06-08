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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полякова: Скабееву – расстрелять, Соловьева – расстрелять. Всех на хрен расстрелять. Они отвратительные соучастники преступлений

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Полякова: Я абсолютно верю в нашу победу
Полякова: Я абсолютно верю в нашу победу
Фото: Оля Полякова / Facebook

Российских пропагандистов вроде Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой нужно осудить на пожизненное заключение за соучастие в преступлениях РФ против граждан Украины. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказала певица Оля Полякова.

"Мы часто говорим: "Разве вы не видите, есть альтернативная информация". Они не хотят это видеть. Потому что если это увидеть, то с этим невозможно жить. А так это легко – жрать эту жвачку, кусок говна, который им вкладывают в голову Соловьев, Скабеева – эта абсолютная нечисть. Этих людей нужно наказать. Это отвратительные соучастники преступлений. Их нужно осудить на пожизненное, а лучше, конечно, расстрелять. Скабееву расстрелять, Соловьева расстрелять. Всех на хрен расстрелять", – заявила Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

При этом она отметила, что доверяет украинским военным и не сомневается в победе Украины в этой войне.

"У меня есть вера, что все будет хорошо. Я абсолютно верю в нашу победу, доверяю нашей армии, нашему президенту, верю в свой народ и его стойкость. И думаю, что война закончится. Ценой таких огромных жертв мы уже точно не вернемся в ту старую Украину, где были возможны какие-то нечестные коррупционные схемы. Мне кажется, что, теряя лучших людей, мы не имеем на это права", – сказала Полякова.

По ее мнению, самая большая ценность Украины – это ее народ.

"У нас будет процветающая, богатая, красивая страна, населенная красивыми людьми. То, как из этого огня и пепла родилась наша нация, и то, какая ценность в нашем народе... он – самая большая ценность страны, поэтому у меня вера в то, что все будет хорошо. Конечно, миллионы людей выехали, миллионам некуда вернуться – у них разрушены дома и жизни. Надеюсь, все они смогут вернуться, у них будет возможность восстановить все, что они потеряли. У меня большая надежда, что все будет хорошо и очень скоро", – подчеркнула певица.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года, по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводит благотворительные концерты и занимается сбором средств для пострадавших от войны людей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, российская пропаганда, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, преступление, война России против Украины, пожизненное заключение, Оля Полякова, певица, Ольга Скабеева
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