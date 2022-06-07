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Полякова о поведении Киркорова и других артистов из РФ: Это абсолютная моральная деградация

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Полякова: Я даже не хочу о них говорить
Полякова: Я даже не хочу о них говорить
Фото: Оля Полякова / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинская певица Оля Полякова рассказала, что даже близкие друзья из России не позвонили ей после 24 февраля.

Она отметила, что ее связывали близкие отношения с певцом и продюсером из РФ Филиппом Киркоровым, но он остался равнодушен к теме войны и тем преступлениям, которые совершает в Украине российская армия.

"Да, мы дружили... Мне кажется, то, что с ними происходит, – это абсолютная моральная деградация. Это совершенное отсутствие эмпатии и полное отсутствие моральных ориентиров. Они их потеряли. И как они из этого будут выбираться?" – отметила Полякова.

По ее словам, она вычеркнула друзей из России из своей жизни.

"После 24 февраля единственные мои друзья из Санкт-Петербурга – он режиссер, она дизайнер – позвонили первыми, спросили [как я]. Они, конечно же, были в шоке. Остальные не позвонили и не написали. Даже близкие друзья, которые были у меня в России, не позвонили, не написали, не поинтересовались моими делами по сей день. Я просто вычеркнула этих людей из своей жизни и даже не хочу о них говорить", – заявила Полякова.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводит благотворительные концерты и занимается сбором средств для пострадавших от войны людей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, культура, Санкт-Петербург, Филипп Киркоров, Алеся Бацман, война России против Украины, Оля Полякова, певица
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