Полякова о поведении Киркорова и других артистов из РФ: Это абсолютная моральная деградация

Полякова: Я даже не хочу о них говорить Фото: Оля Полякова / Facebook

Она отметила, что ее связывали близкие отношения с певцом и продюсером из РФ Филиппом Киркоровым, но он остался равнодушен к теме войны и тем преступлениям, которые совершает в Украине российская армия.

"Да, мы дружили... Мне кажется, то, что с ними происходит, – это абсолютная моральная деградация. Это совершенное отсутствие эмпатии и полное отсутствие моральных ориентиров. Они их потеряли. И как они из этого будут выбираться?" – отметила Полякова.

По ее словам, она вычеркнула друзей из России из своей жизни.

"После 24 февраля единственные мои друзья из Санкт-Петербурга – он режиссер, она дизайнер – позвонили первыми, спросили [как я]. Они, конечно же, были в шоке. Остальные не позвонили и не написали. Даже близкие друзья, которые были у меня в России, не позвонили, не написали, не поинтересовались моими делами по сей день. Я просто вычеркнула этих людей из своей жизни и даже не хочу о них говорить", – заявила Полякова.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube