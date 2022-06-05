Бульвар Шоубиз
 
06 июня, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полякова: У меня в репертуаре теперь украиноязычные песни. Мой голос по-украински звучит нежнее

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Полякова: Абсолютно все говорят, что мой голос по-украински звучит совершенно по-другому: душевнее, выше, нежнее
Полякова: Абсолютно все говорят, что мой голос по-украински звучит совершенно по-другому: душевнее, выше, нежнее
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что после нападения РФ на Украину начала петь песни на украинском языке, хотя ранее в ее репертуаре были русскоязычные композиции.

"Это очень интересная история, когда россияне занимаются денацификацией украинского народа, а русскоязычная певица, собирающая стадионы с русскими песнями, начинает петь по-украински. То есть они свою работу "выполняют". У меня теперь в репертуаре есть украиноязычные песни. И абсолютно все говорят, что мой голос по-украински звучит совершенно по-другому: душевнее, выше, нежнее. Потому что украинский язык звучит из души. И я совершенно по-другому стала звучать. Я открываю для себя это. Это так мотивирующе. У меня уже шесть украинских песен в репертуаре", – рассказала артистка.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, кончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха" и шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, Оля Полякова, певица
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