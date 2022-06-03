  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст

Полякова: Я наконец-то говорю спокойно о том, что мне исполнилось 43 года Фото: Оля Полякова: / Facebook

По словам артистки, сейчас ей на самом деле 43 года.

"Я никогда не говорила о своем возрасте, а теперь говорю. Потому что эти вещи были важными для меня. Я скрывала свой возраст. Мне казалось это важным", – сказала Полякова.

По словам певицы, когда ей исполнилось 30 лет, на юбилее присутствовали СМИ, в интервью которым она тогда заявила, что ей якобы исполнилось 25 лет.

"Когда мне исполнилось 30 лет, я ничего не достигла. Я была никто, хотя уже лет 15 работала как проклятая лошадь. Никому это не было нужно. Мои песни слушали только мои родственники, клипы, которые я снимала, смотрел муж, на которые он давал деньги. В 30 лет, у меня был день рождения огромный, на который наконец-то пришли СМИ. И они меня спрашивали: "Сколько вам лет?", и мне тогда показалось, что в 30 лет быть начинающей звездой и петь незамысловатые песенки это как-то стыдно и потому я сказала, что мне 25. И с тех пор мне было 25 и все СМИ писали мне возраст на пять лет меньше", – сказала артистка.

По словам певицы, после начала войны она перестала скрывать свой настоящий возраст.

"Мы потеряли вообще наши жизни, мы потеряли наши карьеры и, по сравнению с этим какие-то цифры в паспорте, – такая херня. И я наконец-то говорю спокойно о том, что мне в январе исполнилось 43 года", – сказала Оля.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube