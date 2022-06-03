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03 июня, 2022
 
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"Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст

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Полякова: Я наконец-то говорю спокойно о том, что мне исполнилось 43 года
Полякова: Я наконец-то говорю спокойно о том, что мне исполнилось 43 года
Фото: Оля Полякова: / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске YouTube-шоу "Взрослые девочки", который вышел 3 июня на канале ее соведущей Маши Ефросининой, впервые озвучила свой настоящий возраст.

По словам артистки, сейчас ей на самом деле 43 года.

"Я никогда не говорила о своем возрасте, а теперь говорю. Потому что эти вещи были важными для меня. Я скрывала свой возраст. Мне казалось это важным",  сказала Полякова.

По словам певицы, когда ей исполнилось 30 лет, на юбилее присутствовали СМИ, в интервью которым она тогда заявила, что ей якобы исполнилось 25 лет. 

"Когда мне исполнилось 30 лет, я ничего не достигла. Я была никто, хотя уже лет 15 работала как проклятая лошадь. Никому это не было нужно. Мои песни слушали только мои родственники, клипы, которые я снимала, смотрел муж, на которые он давал деньги. В 30 лет, у меня был день рождения огромный, на который наконец-то пришли СМИ. И они меня спрашивали: "Сколько вам лет?", и мне тогда показалось, что в 30 лет быть начинающей звездой и петь незамысловатые песенки это как-то стыдно и потому я сказала, что мне 25. И с тех пор мне было 25 и все СМИ писали мне возраст на пять лет меньше", – сказала артистка.

По словам певицы, после начала войны она перестала скрывать свой настоящий возраст.

"Мы потеряли вообще наши жизни, мы потеряли наши карьеры и, по сравнению с этим какие-то цифры в паспорте, – такая херня. И я наконец-то говорю спокойно о том, что мне в январе исполнилось 43 года",  сказала Оля.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

В мае 2020 года певица говорила, что родилась в 1984 году, а информация в "Википедии" о том, что годом ее рождения является 1979 год, не соответствует действительности. 

"Википедия" какого-то хрена изменила мою дату рождения. Никакие документы нотариально подтвержденные, которые мы им высылаем, на них не действуют. Ну, пусть будет так", – говорила тогда артистка.

Теги: Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина, Взрослые девочки
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