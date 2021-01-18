Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2021
 
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"Впервые в жизни не могу построить планы". Полякова в день рождения сделала признание

Украинская певица Оля Полякова поделилась снимками отдыха на Мальдивах.

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Полякова: Делаем что делается, и будь что будет!
Полякова: Делаем что делается, и будь что будет! 
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова в свой день рождения, 17 января, разместила в Instagram снимки в раздельном купальнике.

"Ребятки! Полет нормальный! Впервые в жизни не могу построить планы, не знаю, о чем мечтать и куда стремиться, ибо прошлый год показал, как зыбки и самонадеянны наши планы. Потому это пост благодарности! За настоящее и прошлое, которое привело к этому настоящему! Благодарность для меня – ключевой момент в жизни. Поняв силу благодарности, человек открывает для себя невероятные возможности!" – заявила она.

По мнению певицы, благодарить всегда найдется за что.

"Спасибо!!! За теплый день, за семью, за детей здоровых, живых родителей, карьеру, друзей, благодарных зрителей, роскошные песни, за возможность выходить на сцену, ездить по миру, смотреть в глаза любимых! За все спасибо! Делаем что делается, и будь что будет! Спасибо всем! С днем рождения меня", – завершила она пост.

17 января Поляковой исполнилось 37 лет. Она родилась в Виннице. Певица окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

В дискографии Поляковой три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).

В мае 2020 года она заявила, что украинский шоу-бизнес из-за карантина откатится на 15 лет назад. В сентябре того же года Полякова принимала участие в митинге под Кабинетом Министров Украины в Киеве в знак протеста против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов.

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Теги: купальник, Оля Полякова, Мальдивы, певица, отдых
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