Бульвар Шоубиз
 
15 января, 2021
 
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"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике

По словам украинской певицы Оли Поляковой, она уже набрала несколько килограммов, и ожидает, что прибавится еще пара.

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Полякова: Немножко сытненько здесь
Полякова: Немножко сытненько здесь
Фото: Оля Полякова / Facebook

Отдыхающая вместе с семьей на Мальдивах украинская певица Оля Полякова 15 января в Facebook опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в раздельном купальнике.

"Немножко сытненько здесь. Уже плюс два [кг], еще два намечается. Отправляйте меня бегать", – подписала фото артистка.

https://www.facebook.com/polyakovamusic/posts/4934612133278530

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". 

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011). 

Сейчас Полякова проводит семейный отпуск на Мальдивах.

Теги: Оля Полякова, Мальдивы, певица
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