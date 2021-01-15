"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике

По словам украинской певицы Оли Поляковой, она уже набрала несколько килограммов, и ожидает, что прибавится еще пара.

Отдыхающая вместе с семьей на Мальдивах украинская певица Оля Полякова 15 января в Facebook опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в раздельном купальнике.

"Немножко сытненько здесь. Уже плюс два [кг], еще два намечается. Отправляйте меня бегать", – подписала фото артистка.

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне".

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Сейчас Полякова проводит семейный отпуск на Мальдивах.