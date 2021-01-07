"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем

Украинская певица Оля Полякова поделилась в сети семейным снимком.

Украинская певица Оля Полякова 7 января в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена вместе с мужем и дочками.

Семья певицы позирует возле елки вместе с домашними питомцами – кошкой и собакой.

"С Рождеством! Мира и тепла!" – поздравила она подписчиков.

"Самая красивая и дружная семья всем завистникам назло", – прокомментировали фото поклонники певицы.

"Одна дочь – копия мамы, другая – вся в папу", – написали в комментариях подписчики.

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25 декабря певица обнародовала похожее фото, на котором была запечатлена без мужа. Подписчикам артистка объяснила, что супруг присутствует за кадром, выполняя обязанности фотографа.

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне".

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).