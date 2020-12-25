Полякова показала семейное фото

Украинская певица Оля Полякова позировала с детьми и питомцами возле елки.

Украинская певица Оля Полякова 25 декабря разместила в сети совместное фото с дочками – 15-летней Марией и 11-летней Алисой.

Семья позирует возле елки вместе с домашними животными – котом и собакой.

"Мы с девчонками поздравляем всех с праздником!" – подписала она снимок.

Отвечая на вопросы фолловеров, почему на семейном фото нет супруга Вадима, певица сообщила, что он выполняет обязанности фотографа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).