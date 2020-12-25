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25 декабря, 2020
 
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Полякова показала семейное фото

Украинская певица Оля Полякова позировала с детьми и питомцами возле елки.

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Полякова мать двух дочерей
Полякова – мать двух дочерей
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 25 декабря разместила в сети совместное фото с дочками – 15-летней Марией и 11-летней Алисой.

Семья позирует возле елки вместе с домашними животными – котом и собакой.

"Мы с девчонками поздравляем всех с праздником!" – подписала она снимок.

Отвечая на вопросы фолловеров, почему на семейном фото нет супруга Вадима, певица сообщила, что он выполняет обязанности фотографа.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Теги: дети, Оля Полякова, певица
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