Как спится Киркорову, расстрел Скабеевой и Соловьева, снотворное от Арестовича, Ефросинина. Интервью Бацман с Поляковой. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Полякова рассказала о благотворительных концертах в Европе и Америке, сколько денег собрала для помощи Украине, почему стала петь по-украински, как война изменила ее жизнь и мировоззрение и ее дочерей, о пострадавших от насилия российских солдат девушках, о россиянах, которые живут в США и продолжают поддерживать агрессию России, о близких друзьях из РФ, которые перестали звонить после начала войны, о предателях среди украинских артистов, о том, как спится Киркорову, о моральной "деградации целого народа", почему россияне "жрут говно, которое им вкладывают в голову пропагандисты", о том, почему нужна вера в лучшее, и о победе Украины.

Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, кончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха" и шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину.