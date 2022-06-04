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Пугачев: Путин всегда делал ставку не на деньги или связи, а на ядерное оружие

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Путин (на фото) не лазит в ракетные шахты, подчеркнул Пугачев
Путин (на фото) не лазит в ракетные шахты, подчеркнул Пугачев
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин часто в разговорах упоминает, что РФ – ядерное государство. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

"Я думаю (и я это знаю по личному опыту, по личным разговорам с ним), что он всегда делал ставку на одну вещь: не на деньги, не на связи и так далее. Он ставку делал на ядерное оружие. Всегда. Причем не в том смысле, что "ядерную войну начать", – сказал он.

Бизнесмен вспомнил, что при каждом "серьезном разговоре" – в частности, о захвате школы в Беслане или о Чеченской войне – нынешний глава Кремля говорит: "Ты пойми, мы ядерная держава".

"То есть неважно, что ракеты в каком состоянии – никто не понимает. Но если он показывает эти мультфильмы по телевизору с гиперзвуковыми ракетами, очевидно, что про настоящие ракеты он еще меньше понимает. То есть это его гораздо больше увлекает, потому что там покрасивее все это выглядит. А в [ракетную] шахту он явно не лазает, то есть все равно, в любом случае это некое мнение каких-то людей, которые ему говорят, что, "если что, пальнем так, что взлетит все на свете", – объяснил Пугачев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них  акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, ядерное оружие, Сергей Пугачев, ракеты
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