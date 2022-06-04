Пугачев: Путин всегда делал ставку не на деньги или связи, а на ядерное оружие

"Я думаю (и я это знаю по личному опыту, по личным разговорам с ним), что он всегда делал ставку на одну вещь: не на деньги, не на связи и так далее. Он ставку делал на ядерное оружие. Всегда. Причем не в том смысле, что "ядерную войну начать", – сказал он.
Бизнесмен вспомнил, что при каждом "серьезном разговоре" – в частности, о захвате школы в Беслане или о Чеченской войне – нынешний глава Кремля говорит: "Ты пойми, мы ядерная держава".
"То есть неважно, что ракеты в каком состоянии – никто не понимает. Но если он показывает эти мультфильмы по телевизору с гиперзвуковыми ракетами, очевидно, что про настоящие ракеты он еще меньше понимает. То есть это его гораздо больше увлекает, потому что там покрасивее все это выглядит. А в [ракетную] шахту он явно не лазает, то есть все равно, в любом случае это некое мнение каких-то людей, которые ему говорят, что, "если что, пальнем так, что взлетит все на свете", – объяснил Пугачев.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.