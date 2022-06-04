Пугачев: Путин всегда делал ставку не на деньги или связи, а на ядерное оружие

"Я думаю (и я это знаю по личному опыту, по личным разговорам с ним), что он всегда делал ставку на одну вещь: не на деньги, не на связи и так далее. Он ставку делал на ядерное оружие. Всегда. Причем не в том смысле, что "ядерную войну начать", – сказал он.

Бизнесмен вспомнил, что при каждом "серьезном разговоре" – в частности, о захвате школы в Беслане или о Чеченской войне – нынешний глава Кремля говорит: "Ты пойми, мы ядерная держава".

"То есть неважно, что ракеты в каком состоянии – никто не понимает. Но если он показывает эти мультфильмы по телевизору с гиперзвуковыми ракетами, очевидно, что про настоящие ракеты он еще меньше понимает. То есть это его гораздо больше увлекает, потому что там покрасивее все это выглядит. А в [ракетную] шахту он явно не лазает, то есть все равно, в любом случае это некое мнение каких-то людей, которые ему говорят, что, "если что, пальнем так, что взлетит все на свете", – объяснил Пугачев.

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