Пугачев: Я знаю Абрамовича с молодых ногтей, когда он у Березовского был "схемотехником"

Гордон спросил, не было ли участие Абрамовича в этом процессе "ширмой", и его собеседник ответил: "Конечно".

"Это не самостоятельные люди. Люди, которые всегда были должны", – отметил Пугачев.

Он рассказал, что собой представляет Абрамович.

"Я знаю Абрамовича, что называется, с его молодых ногтей, когда он там у [российского миллиардера Бориса] Березовского, так сказать, был "схемотехником". В этом смысле он сильно отличался от Березовского. Березовский был таким лоббистом, а ему нужен был кто-то, кто может рисовать какие-то схемки, и он рисовал. То есть я его прекрасно понимаю, ну каким он там переговорщиком может быть?" – объяснил Пугачев.

По его словам, Абрамович – "человек осторожный".

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