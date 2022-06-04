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Пугачев: Я знаю Абрамовича с молодых ногтей, когда он у Березовского был "схемотехником"

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Пугачев назвал Абрамовича (на фото) осторожным человеком
Пугачев назвал Абрамовича (на фото) осторожным человеком
Фото: ЕРА

Российский бизнесмен Роман Абрамович не мог участвовать "по-настоящему" в переговорах России и Украины. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Гордон спросил, не было ли участие Абрамовича в этом процессе "ширмой", и его собеседник ответил: "Конечно".

"Это не самостоятельные люди. Люди, которые всегда были должны", – отметил Пугачев.

Он рассказал, что собой представляет Абрамович.

"Я знаю Абрамовича, что называется, с его молодых ногтей, когда он там у [российского миллиардера Бориса] Березовского, так сказать, был "схемотехником". В этом смысле он сильно отличался от Березовского. Березовский был таким лоббистом, а ему нужен был кто-то, кто может рисовать какие-то схемки, и он рисовал. То есть я его прекрасно понимаю, ну каким он там переговорщиком может быть?" – объяснил Пугачев.

По его словам, Абрамович – "человек осторожный".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Абрамович – один из богатейших российских бизнесменов. По оценке журнала Forbes, стоимость его активов составляет около $6,9 млрд (17-е место в рейтинге).

Он находится под санкциями Великобритании и Евросоюза как лицо, имеющее давние и прочные связи с российскими властями, с середины марта. Из-за санкций Абрамович вынужден был продать английский футбольный клуб "Челси", которым владел с 2003 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на начальных этапах российского вторжения Абрамович участвовал в переговорах между Украиной и РФ в качестве посредника. СМИ сообщали, что в связи с этим украинский глава государства просил США пока не вводить ограничительные меры против россиянина.

В мае Абрамович оспорил санкции в отношении него, введенные Евросоюзом.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Борис Березовский, переговоры, Сергей Пугачев, Роман Абрамович, миллиардер, бизнесмен
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