Пугачев: Запад не будет настаивать и тянуть Путина в Гаагу. Это может исходить только из России

Пугачев считает, что Путин (на фото) уже давно умер как политик Фото: ЕРА

"Как политик Путин давно уже умер, то есть его нет. Важная вещь: цель Путина – выжить. Не остаться вот этим вот российским таким королем или царем, а просто выжить, и вот при таком раскладе у него есть возможность, что называется, умереть своей смертью", – сказал он.

Бывший друг Путина не исключает, что нынешнего главу Кремля могут "сдать" или "продать" оппоненты внутри власти. Пугачев предполагает, что такое может случиться, если такие оппоненты "почувствуют, что это принесет гораздо больше дивидендов, чем его держать каким-то председателем госсовета".

"Это, собственно, единственный вариант. Поверьте, Запад не будет настаивать на том, чтобы его тянуть в Гаагу, и так далее. Это может только исходить из России. Ну, это опыт просто Советского Союза показывает. Посмотрите: Сталин, Берия, Ленин", – заявил Пугачев.

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