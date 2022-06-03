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Пугачев: Запад не будет настаивать и тянуть Путина в Гаагу. Это может исходить только из России

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Пугачев считает, что Путин (на фото) уже давно умер как политик
Пугачев считает, что Путин (на фото) уже давно умер как политик
Фото: ЕРА

Главная цель президента России Владимира Путина – выжить. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

"Как политик Путин давно уже умер, то есть его нет. Важная вещь: цель Путина – выжить. Не остаться вот этим вот российским таким королем или царем, а просто выжить, и вот при таком раскладе у него есть возможность, что называется, умереть своей смертью", – сказал он.

Бывший друг Путина не исключает, что нынешнего главу Кремля могут "сдать" или "продать" оппоненты внутри власти. Пугачев предполагает, что такое может случиться, если такие оппоненты "почувствуют, что это принесет гораздо больше дивидендов, чем его держать каким-то председателем госсовета".

"Это, собственно, единственный вариант. Поверьте, Запад не будет настаивать на том, чтобы его тянуть в Гаагу, и так далее. Это может только исходить из России. Ну, это опыт просто Советского Союза показывает. Посмотрите: Сталин, Берия, Ленин", – заявил Пугачев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Должность президента РФ Путин занимает с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, политика, Сергей Пугачев, бизнесмен
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