Пугачев: Медведев всегда был подонком. Он вороватый, участвует в коррупционных схемах

"Всегда был. Это были какие-то иллюзии, там, "свобода лучше несвободы". Я его очень хорошо знаю. По сути, это был один из первых людей, которых Путин привез в Москву после того, как он стал исполняющим обязанности премьер-министра", – сказал Пугачев.

Бывший друг Путина отметил, что общался тогда с Медведевым, тот рассказывал ему о себе – в частности, что работал юрисконсультом "на каком-то целлюлозно-бумажном комбинате".

"Это абсолютно серый человек, абсолютно без всяких идей и так далее. То есть вороватый. Я абсолютно вам это четко скажу, что я знаю... Ну, вороватый не в том смысле, что он авторучки со стола ворует, а в том смысле, что он с удовольствием участвует в разных коррупционных... даже не в коррупционных, а таких расхитительских глобальных схемах. Когда он стал президентом (в мае 2008 года. – "ГОРДОН"), первое, чем начал заниматься, – просто собрал свою команду (я знаю всех из этой команды) и сказал: "Смотрите, тащите, что надо подписать – говорите, сколько, чего, куда. И начинаем работать", – объяснил Пугачев.

Он отметил, что у Медведева, в отличие от первого президента России Бориса Ельцина, "никогда не было ни одной идеи, которая выглядела бы прорывной для страны, для нации, для мира".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube