Абрамович договорился о продаже "Челси". Новым собственникам клуб обойдется в €5 млрд

"Челси" может подтвердить, что согласованы условия приобретения клуба новой группой собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом. Из общей суммы инвестиций £2,5 млрд (более €2,9 млрд. – "ГОРДОН") будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели, как подтвердил Роман Абрамович", – сказано в сообщении.

По данным клуба, для использования этих средств с замороженного счета "потребуется одобрение правительства Великобритании".

"Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат £1,75 млрд (более €2 млрд. – "ГОРДОН") в дополнительные инвестиции на благо клуба. Это включает в себя инвестиции в [стадион] "Стэмфорд Бридж", академию, женскую команду и [стадион] "Кингсмедоу", а также дальнейшее финансирование фонда "Челси", – объяснили в "Челси".

Ожидается, что сделка будет завершена в конце мая "при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов".