Суперкубок УЕФА выиграл по пенальти лондонский "Челси"

В поединке за Суперкубок сошлись "Челси", выигравший Лигу чемпионов сезона 2020/2021, и испанский "Вильярреал", который стал победителем Лиги Европы.

Счет в матче открыл игрок лондонского клуба Хаким Зиеш, он отличился на 27-й минуте.

Испанский футболист Жерар Морено сравнял счет на 73-й минуте.

В основное, компенсированное и дополнительное время мячей больше не забивали, поэтому обладателя титула определяла серия послематчевых ударов. Их удачнее исполнил "Челси" – 6:5.

Клуб из британской столицы завоевал Суперкубок УЕФА второй раз в своей истории, первый раз это произошло в 1998 году.