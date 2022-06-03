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Пугачев: На низком старте в окружении Путина много людей, которые могут его заменить. Из самых ярких – Патрушев

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Пугачев: Реальной политики в России нет. Страна королевство кривых зеркал
Пугачев: Реальной политики в России нет. Страна – королевство кривых зеркал
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В окружении президента России Владимира Путина есть люди, которые ждут смены власти. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

Гордон спросил, есть ли в РФ человек, который может заменить Путина. 

"Конечно, есть. Просто в окружении [Путина], я думаю, на низком старте много людей. Но из таких ярких – я имею в виду, ярких не объективно, а в медийном поле – я вижу, что это [cекретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай] Патрушев. Он сегодня очень активно пишет статьи в газетах и прочее. Это же от чего зависит? Если раньше зависело от воли Путина – и поэтому появился [на должности президента Дмитрий] Медведев, то сегодня это зависит от воли соискателя. И наиболее серьезным соискателем, человеком, который контролирует силовой блок, является Патрушев, конечно", – ответил Пугачев. 

По его словам, Патрушев контролирует МВД и "любые силовые" структуры и на данный момент является "лидером со всеми проблемами". 

"Очевидно, в силу того, что реальной политики в России нет. Страна – королевство кривых зеркал. Понятно, что Навальный замечательный, но его знают два человека – его соратники, которые там вещают в YouTube", – добавил Пугачев. 

По информации американской разведки, Путин имеет все меньшее влияние на подчиненных, а в самом Кремле идет борьба, которой не было за все годы его правления, сообщил 2 июня Newsweek.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входят шесть человек: Патрушев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и глава администрации президента Антон Вайно. 

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Путин принимал решение о вторжении в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", в перечень входит Патрушев. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Николай Патрушев, Сергей Пугачев
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