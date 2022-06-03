Пугачев: На низком старте в окружении Путина много людей, которые могут его заменить. Из самых ярких – Патрушев

Гордон спросил, есть ли в РФ человек, который может заменить Путина.

"Конечно, есть. Просто в окружении [Путина], я думаю, на низком старте много людей. Но из таких ярких – я имею в виду, ярких не объективно, а в медийном поле – я вижу, что это [cекретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай] Патрушев. Он сегодня очень активно пишет статьи в газетах и прочее. Это же от чего зависит? Если раньше зависело от воли Путина – и поэтому появился [на должности президента Дмитрий] Медведев, то сегодня это зависит от воли соискателя. И наиболее серьезным соискателем, человеком, который контролирует силовой блок, является Патрушев, конечно", – ответил Пугачев.

По его словам, Патрушев контролирует МВД и "любые силовые" структуры и на данный момент является "лидером со всеми проблемами".

"Очевидно, в силу того, что реальной политики в России нет. Страна – королевство кривых зеркал. Понятно, что Навальный замечательный, но его знают два человека – его соратники, которые там вещают в YouTube", – добавил Пугачев.

По информации американской разведки, Путин имеет все меньшее влияние на подчиненных, а в самом Кремле идет борьба, которой не было за все годы его правления, сообщил 2 июня Newsweek.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube