Зеленский подтвердил, что Абрамович причастен к переговорам Украины и России

"Насколько мне известно, а мне известно немало, он входит в состав российской группы переговоров. Насколько мне известно, он был в Киеве. Формат его встречи я не готов обсуждать", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным источников западных СМИ, президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны.

Глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил в интервью FT, что встречался с Абрамовичем в Гомеле (Беларусь) в конце февраля, когда состоялся первый раунд переговоров. По его словам, "Абрамович активно участвует в мирных переговорах". Российский миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину", добавил Арахамия.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял 24 марта, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров между РФ и Украиной.

Зеленский в интервью российским СМИ, в частности "Медузе", 27 марта сказал, что Абрамович был в подгруппе с российской стороны и помогал в вопросе гуманитарного характера с эвакуацией людей и доставкой гуманитарных грузов в Мариуполь.

Также Абрамович присутствовал на переговорах в Турции, прошедших в конце марта.