Фельштинский: Третья мировая война началась 24 февраля. Украина – только начало

"Все надеются, что этот конфликт не выйдет за пределы Украины и не превратится в третью мировую войну. Я считаю, что это невозможно. Я считаю, что третья мировая война началась 24 февраля. Что 24 февраля – это 1 сентября 1939 года. Что это так будет записано потом в учебниках по истории. Но это понимание, к которому должны еще прийти мировые лидеры и военные руководители, в том числе НАТО. Но мне кажется, что понимание этого абсолютно неизбежно, потому что [президент РФ Владимир] Путин не оставляет им другого выхода. Потому что Украина – это только начало для него. Потому что он пытается выйти к Приднестровью и разжечь аналогичную войну в Молдове. Потому что он уже захватил Беларусь, уже вывел ее из безъядерного статуса", – сказал он.

Историк считает, что планы Путина не являются "многолетними".

"Я не думаю, что возможен "афганский" вариант войны между Россией и Украиной. Я ничего этого не вижу. Я вижу достаточно стремительное развитие событий, которое обязано привести к вхождению НАТО в эту войну как НАТО. Не как отдельно взятые государства, которые помогают Украине оружием, деньгами. Я уверен, что НАТО вступит в войну против России, потому что Путин не оставит НАТО другого выхода", – заявил Фельштинский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube