ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фельштинский: Третья мировая война началась 24 февраля. Украина – только начало

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский считает, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину началась третья мировая война. Об этом он заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Все надеются, что этот конфликт не выйдет за пределы Украины и не превратится в третью мировую войну. Я считаю, что это невозможно. Я считаю, что третья мировая война началась 24 февраля. Что 24 февраля – это 1 сентября 1939 года. Что это так будет записано потом в учебниках по истории. Но это понимание, к которому должны еще прийти мировые лидеры и военные руководители, в том числе НАТО. Но мне кажется, что понимание этого абсолютно неизбежно, потому что [президент РФ Владимир] Путин не оставляет им другого выхода. Потому что Украина – это только начало для него. Потому что он пытается выйти к Приднестровью и разжечь аналогичную войну в Молдове. Потому что он уже захватил Беларусь, уже вывел ее из безъядерного статуса", – сказал он.

Историк считает, что планы Путина не являются "многолетними".

"Я не думаю, что возможен "афганский" вариант войны между Россией и Украиной. Я ничего этого не вижу. Я вижу достаточно стремительное развитие событий, которое обязано привести к вхождению НАТО в эту войну как НАТО. Не как отдельно взятые государства, которые помогают Украине оружием, деньгами. Я уверен, что НАТО вступит в войну против России, потому что Путин не оставит НАТО другого выхода", – заявил Фельштинский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Иностранные государства помогают Украине вооружением, боеприпасами, а также оказывают гуманитарную и финансовую помощь.

При этом в НАТО неоднократно заявляли, что не намерены размещать войска на территории Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Юрий Фельштинский, Алеся Бацман, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей
  "Она неадекватная". Дочь Егоровой считает, что мать делает антиукраинские заявления и высказывается в поддержку Путина за вознаграждение
  "Она неадекватная". Дочь Егоровой считает, что мать делает антиукраинские заявления и высказывается в поддержку Путина за вознаграждение
  Могилевская ко Дню Киева презентовала клип на песню "Я вдома". Съемки проходили в центре столицы, а также в Ирпене, Бородянке и Буче. Видео
  Могилевская ко Дню Киева презентовала клип на песню "Я вдома". Съемки проходили в центре столицы, а также в Ирпене, Бородянке и Буче. Видео
"Верю и знаю, что это теперь навсегда". Alekseev заявил, что вместе со своей возлюбленной из РФ вернулся в Киев
"Верю и знаю, что это теперь навсегда". Alekseev заявил, что вместе со своей возлюбленной из РФ вернулся в Киев
"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину
"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями
  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями
"Я вдома". Могилевская посвятила новую песню Дню Киева. Аудио
"Я вдома". Могилевская посвятила новую песню Дню Киева. Аудио
Трегубова показала совместные фото с дочерью
Трегубова показала совместные фото с дочерью
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (163718)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (87117)
3
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (74612)
4
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (60471)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (43786)
6
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (32700)
7
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (23365)
8
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (22473)
 
 
 
 