Фельштинский: Если НАТО войдет в войну всей мощью, война в Украине закончится через две недели

"Все зависит от того, по какому сценарию пойдет развитие военных действий. Если НАТО вступит в эту войну на территории Украины, не дожидаясь термоядерного варианта войны, она будет закончена за две недели. Но для этого нужно, чтобы НАТО вошел в эту войну всей своей мощью, вот с этого дня [...] можно отсчитывать две недели", – сказал историк.

Он подчеркнул, что Украина не проиграет войну России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Фельштинский считает, что в войну против России Альянс может вступить тогда, когда "Путин начнет военные действия против Молдовы" и у НАТО не будет другого выхода.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube