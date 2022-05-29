ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фельштинский: Если НАТО войдет в войну всей мощью, война в Украине закончится через две недели

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фельштинский считает, что Украина не проиграет России войну
Фельштинский считает, что Украина не проиграет России войну
Фото: wikipedia.org

В случае если в противостояние России и Украины вмешается НАТО, война может завершиться через полмесяца. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский, отвечая на вопрос, сколько может длиться война.

"Все зависит от того, по какому сценарию пойдет развитие военных действий. Если НАТО вступит в эту войну на территории Украины, не дожидаясь термоядерного варианта войны, она будет закончена за две недели. Но для этого нужно, чтобы НАТО вошел в эту войну всей своей мощью, вот с этого дня [...] можно отсчитывать две недели", – сказал историк.

Он подчеркнул, что Украина не проиграет войну России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Фельштинский считает, что в войну против России Альянс может вступить тогда, когда "Путин начнет военные действия против Молдовы" и у НАТО не будет другого выхода.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, его целью он назвал некие "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.

Отдельные страны НАТО предоставляют Украине оружие и другую оборонную помощь, а также финансы.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, НАТО, война, оборона, Юрий Фельштинский, вторжение, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями
  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями
"Я вдома". Могилевская посвятила новую песню Дню Киева. Аудио
"Я вдома". Могилевская посвятила новую песню Дню Киева. Аудио
Трегубова показала совместные фото с дочерью
Трегубова показала совместные фото с дочерью
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (156268)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (85543)
3
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (71090)
4
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (51192)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (41406)
6
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (32155)
7
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (21470)
8
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании (17411)
 
 
 
 