Фельштинский: Это последняя война Путина

"Я считаю, что это последняя война, которую начал Путин. Он знает, что это последняя его война, но будет идти до конца", – сказал он.
По словам историка, если даже Путин умрет, допустим, от какого-либо заболевания, то занявший его место условный Путин-2 в отношении Украины "не изменит абсолютно ничего".
"Я не вижу сценария (никого не вижу), когда новый руководитель России, например, скажет, что "Россия сделала трагическую ошибку", признает границы для Украины 2013 года, а для Грузии – 2007 года, и "дико извиняется перед всеми, кому причинила некие неудобства". Я не вижу этого сценария", – объяснил Фельштинский.
Он считает, что вероятные болезни Путина ничего не меняют, так как с онкологией, например, "он может прожить еще много лет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 мая 2000 года Путин впервые был избран на должность президента России. С тех пор он остается неизменным главой РФ, за исключением периода с 2008-го по 2012 год, когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин пребывал на посту председателя правительства РФ.
В 2014 году Россия оккупирована Крым и начала войну на Донбассе, не признавая свою причастность к этому.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.