Фельштинский: Это последняя война Путина

"Я считаю, что это последняя война, которую начал Путин. Он знает, что это последняя его война, но будет идти до конца", – сказал он.

По словам историка, если даже Путин умрет, допустим, от какого-либо заболевания, то занявший его место условный Путин-2 в отношении Украины "не изменит абсолютно ничего".

"Я не вижу сценария (никого не вижу), когда новый руководитель России, например, скажет, что "Россия сделала трагическую ошибку", признает границы для Украины 2013 года, а для Грузии – 2007 года, и "дико извиняется перед всеми, кому причинила некие неудобства". Я не вижу этого сценария", – объяснил Фельштинский.

Он считает, что вероятные болезни Путина ничего не меняют, так как с онкологией, например, "он может прожить еще много лет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube