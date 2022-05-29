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Фельштинский: Это последняя война Путина

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Вероятные болезни Путина (на фото) ничего не меняют, считает Фельштинский
Вероятные болезни Путина (на фото) ничего не меняют, считает Фельштинский
Фото: ЕРА

Война, которую президент России Владимир Путин ведет против Украины, станет последней для нынешнего главы Кремля. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский.

"Я считаю, что это последняя война, которую начал Путин. Он знает, что это последняя его война, но будет идти до конца", – сказал он.

По словам историка, если даже Путин умрет, допустим, от какого-либо заболевания, то занявший его место условный Путин-2 в отношении Украины "не изменит абсолютно ничего".

"Я не вижу сценария (никого не вижу), когда новый руководитель России, например, скажет, что "Россия сделала трагическую ошибку", признает границы для Украины 2013 года, а для Грузии – 2007 года, и "дико извиняется перед всеми, кому причинила некие неудобства". Я не вижу этого сценария", – объяснил Фельштинский.

Он считает, что вероятные болезни Путина ничего не меняют, так как с онкологией, например, "он может прожить еще много лет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

7 мая 2000 года Путин впервые был избран на должность президента России. С тех пор он остается неизменным главой РФ, за исключением периода с 2008-го по 2012 год, когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин пребывал на посту председателя правительства РФ.

В 2014 году Россия оккупирована Крым и начала войну на Донбассе, не признавая свою причастность к этому.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война, оккупация, Юрий Фельштинский, вторжение, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, онкология, президент, российские оккупанты
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