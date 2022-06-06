Полякова: Происходит моральная деградация целого народа. У россиян абсолютно отсутствует эмпатия даже к собственным детям

Полякова: Они гордятся не тем, как они живут, а тем, чего достигла их страна Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У россиян абсолютно отсутствует эмпатия даже по отношению к собственным детям. Посмотри на этих теток, которые хоронят своих молодых сыновей и кричат, что они гордятся государством. Это полная моральная деградация целого народа. И это абсолютная жесть и ужас. Им достижения их страны уже много десятков лет заменяют собственные достижения. Они гордятся не тем, как они живут, а тем, чего достигла их страна. Они гордятся не тем, какое образование получают их дети, в каком состоянии их медицина, жизнь бытовая. Они живут достижениями своего государства. Государство – это же не эмоциональная структура. Поэтому они деградируют морально и эмоционально. Я слушаю перехваты разговоров жен с мужьями, матерей с сыновьями. Это абсолютно полное отсутствие моральных ориентиров", – сказала Полякова.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube