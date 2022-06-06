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Полякова: Происходит моральная деградация целого народа. У россиян абсолютно отсутствует эмпатия даже к собственным детям

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Полякова: Они гордятся не тем, как они живут, а тем, чего достигла их страна
Полякова: Они гордятся не тем, как они живут, а тем, чего достигла их страна
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Разговоры жен и матерей с российскими солдатами, которые воюют в Украине, демонстрируют полное отсутствие моральных ориентиров у нации, заявила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинская певица Оля Полякова.

"У россиян абсолютно отсутствует эмпатия даже по отношению к собственным детям. Посмотри на этих теток, которые хоронят своих молодых сыновей и кричат, что они гордятся государством. Это полная моральная деградация целого народа. И это абсолютная жесть и ужас. Им достижения их страны уже много десятков лет заменяют собственные достижения. Они гордятся не тем, как они живут, а тем, чего достигла их страна. Они гордятся не тем, какое образование получают их дети, в каком состоянии их медицина, жизнь бытовая. Они живут достижениями своего государства. Государство – это же не эмоциональная структура. Поэтому они деградируют морально и эмоционально. Я слушаю перехваты разговоров жен с мужьями, матерей с сыновьями. Это абсолютно полное отсутствие моральных ориентиров", – сказала Полякова.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха" и шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Алеся Бацман, война России против Украины, Оля Полякова, певица, интервью
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