ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полякова: В начале войны казалось, что музыка никому больше не нужна и все напрасно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Полякова: Я была, как и все украинцы, растоптана войной, не понимала, как быть, как жить дальше, что делать, нужна ли я теперь вообще
Полякова: Я была, как и все украинцы, растоптана войной, не понимала, как быть, как жить дальше, что делать, нужна ли я теперь вообще
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман призналась, что после нападения РФ на Украину не понимала, как ей жить дальше, но обрела смысл жизни после того, как начала выступать с благотворительными концертами в поддержку украинцев.

"Мне казалось в начале войны, что музыка никому больше не нужна и все напрасно, а сегодня я понимаю, что она является поддержкой. И я вижу это на каждом своем концерте, – сказала артистка. – Я была, как и все украинцы, растоптана войной, не понимала, как быть, как жить дальше, что делать, нужна ли я теперь вообще".

Певица призналась, что сожалеет о тех своих интервью, которые дала сразу после нападения РФ на Украину. 

"Мои интервью были какие-то упаднические. Если честно, зря я их вообще давала. Хотя все мы люди. Сегодня я воспрянула духом. То, что я делаю, – оно для меня абсолютно живительно. Когда ты реализуешь себя через свою профессию с возможностью помогать своей стране, все сразу становится на свои места. Я сразу обрела смысл жизни".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, кончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха" и шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, война России против Украины, Оля Полякова, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
  "Я так хочу дому". Зибров посвятил новую песню украинцам, которые из-за войны стали беженцами. Видео
  "Я так хочу дому". Зибров посвятил новую песню украинцам, которые из-за войны стали беженцами. Видео
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая G
Алеся БАЦМАН
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (281404)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (70357)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (56116)
4
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (41778)
5
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (31307) G
6
Стало известно, в каких странах намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (23215)
7
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (19117)
8
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом (17056)
 
 
 
 