Полякова: В начале войны казалось, что музыка никому больше не нужна и все напрасно

"Мне казалось в начале войны, что музыка никому больше не нужна и все напрасно, а сегодня я понимаю, что она является поддержкой. И я вижу это на каждом своем концерте, – сказала артистка. – Я была, как и все украинцы, растоптана войной, не понимала, как быть, как жить дальше, что делать, нужна ли я теперь вообще".
Певица призналась, что сожалеет о тех своих интервью, которые дала сразу после нападения РФ на Украину.
"Мои интервью были какие-то упаднические. Если честно, зря я их вообще давала. Хотя все мы люди. Сегодня я воспрянула духом. То, что я делаю, – оно для меня абсолютно живительно. Когда ты реализуешь себя через свою профессию с возможностью помогать своей стране, все сразу становится на свои места. Я сразу обрела смысл жизни".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, кончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.
Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха" и шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину.