Полякова: В начале войны казалось, что музыка никому больше не нужна и все напрасно

Полякова: Я была, как и все украинцы, растоптана войной, не понимала, как быть, как жить дальше, что делать, нужна ли я теперь вообще Фото: Оля Полякова / Facebook

"Мне казалось в начале войны, что музыка никому больше не нужна и все напрасно, а сегодня я понимаю, что она является поддержкой. И я вижу это на каждом своем концерте, – сказала артистка. – Я была, как и все украинцы, растоптана войной, не понимала, как быть, как жить дальше, что делать, нужна ли я теперь вообще".

Певица призналась, что сожалеет о тех своих интервью, которые дала сразу после нападения РФ на Украину.

"Мои интервью были какие-то упаднические. Если честно, зря я их вообще давала. Хотя все мы люди. Сегодня я воспрянула духом. То, что я делаю, – оно для меня абсолютно живительно. Когда ты реализуешь себя через свою профессию с возможностью помогать своей стране, все сразу становится на свои места. Я сразу обрела смысл жизни".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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