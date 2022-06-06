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06 июня, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая

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Полякова: Мне казалось в начале войны, что музыка никому больше не нужна и все напрасно. А сегодня я понимаю, что без музыки никуда. Сегодня она является поддержкой
Полякова:  Мне казалось в начале войны, что музыка никому больше не нужна и все напрасно. А сегодня я понимаю, что без музыки никуда. Сегодня она является поддержкой
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что осенью у нее состоится презентация нового альбома, в который войдут песни на украинском языке. Ранее в репертуаре певицы были русскоязычные композиции, самые известные из которых – "Шлепки", "Королева ночи".

"Я к осени собираюсь записать целый альбом украиноязычных песен, где Оля Полякова будет совершенно другая, – сказала артистка. – Она будет мелодичнее, искреннее и более глубокой. Меня это очень вдохновляет. Мне казалось в начале войны, что музыка никому больше не нужна и все напрасно. А сегодня я понимаю, что без музыки никуда. Сегодня она является поддержкой. Я вижу это на каждом своем концерте".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, кончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха" и шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война России против Украины, Оля Полякова, певица, песня, альбом
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