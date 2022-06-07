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Полякова: У меня были проблемы со сном, я закачивала кучу разных приложений с мантрами, медитациями – ничего не помогало. Только Арестович на ночь

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Полякова: Обещаю господину Арестовичу всю жизнь к столу раз в неделю присылать свой сыр
Полякова: Обещаю господину Арестовичу всю жизнь к столу раз в неделю присылать свой сыр
Фото: Оля Полякова / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинская певица Оля Полякова рассказала, как избавилась от проблем со сном.

"Можно я передам личное сообщение [советнику главы Офиса президента Украины] Алексею Арестовичу в моем лице от миллионов женщин, которых он просто убаюкивает? Этот тон, этот градус, это нота... Мужчины, берите пример, как надо общаться с женщиной, когда она вырывает на себе волосы в истерике. [Вы успокоите] если будете таким тоном говорить: "Сейчас мы зайдем туда, там их перемелем. Ну, они заходят в Северодонецк – что они там могут?" – поделилась Полякова.

Она отметила, что стала лучше спать, благодаря вечерним программам с участием Арестовича.

"У меня раньше были огромные проблемы со сном. Я закачивала кучу разных приложений с мантрами, медитациями – ничего не помогало. Только Арестович на ночь. Я клянусь, крест даю: выпиваю таблетку мелатонина, включаю Арестовича и засыпаю. В какой-то момент я даже перестаю понимать, что он говорит. Но как он это говорит! Он меня убаюкивает. И это лучшее для меня меня снотворное", – сказала артистка.

В знак благодарности она пообещала снабжать Арестовича сыром собственного производства.

"Я как-то в начале войны записывала для себя в Stories ему сообщение, но оно не получило резонанса. Поэтому хочу сейчас это сказать: обещаю господину Арестовичу всю свою жизнь к столу раз в неделю присылать свой сыр за то, что 100 дней он меня абсолютно успокаивает, работает нашим психоаналитиком и дедом Панасом. Я имею в виду прекрасные сказки на ночь для всей страны. Морально это важно и ценно. Алексей, вам огромное спасибо. И мой сыр всегда будет у вашего стола. Главное теперь найти, как его передать", – отметила Полякова.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводит благотворительные концерты и занимается сбором средств для пострадавших от войны людей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, война, Алеся Бацман, Алексей Арестович, война России против Украины, Оля Полякова, певица
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