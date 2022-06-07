Полякова: Есть среди украинских артистов предатели. Их мнимый безопасный мирок не будет прежним, но эти дураки не желают это понимать

"Есть группа украинских артистов, которые еще хуже, чем враги. Потому что они были своими, но стали предателями. Они вдвое больше преступники. Как ты к ним относишься и чем эти люди оправдывают поддержку того режима?" – спросила у Поляковой Бацман.

"Я не могу понять, чем они оправдывают, потому что в моей парадигме ценностей это не укладывается и этому нет места. Но оценку я им даю однозначную – это абсолютные предатели, моральные деграданты, уроды, которые продали свою Родину, не желают замечать очевидных вещей и их мнимый безопасный мирок... Мнимый – потому что уже никогда не будет, как прежде. Эти дураки должны были бы это понимать. Но поскольку они дураки, их мнимый безопасный мирок и достаточно сытное на сегодняшний день существование заменяют им совесть и честь. Вот и все", – сказала артистка.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube