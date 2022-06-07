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Полякова: Есть среди украинских артистов предатели. Их мнимый безопасный мирок не будет прежним, но эти дураки не желают это понимать

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Полякова назвала предателями своих украинских коллег, которые замалчивают или поддерживают войну РФ против Украины
Полякова назвала предателями своих украинских коллег, которые замалчивают или поддерживают войну РФ против Украины
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман прокомментировала позицию своих украинских коллег, которые замалчивают нападение РФ на Украину.

"Есть группа украинских артистов, которые еще хуже, чем враги. Потому что они были своими, но стали предателями. Они вдвое больше преступники. Как ты к ним относишься и чем эти люди оправдывают поддержку того режима?" – спросила у Поляковой Бацман.

"Я не могу понять, чем они оправдывают, потому что в моей парадигме ценностей это не укладывается и этому нет места. Но оценку я им даю однозначную – это абсолютные предатели, моральные деграданты, уроды, которые продали свою Родину, не желают замечать очевидных вещей и их мнимый безопасный мирок... Мнимый  потому что уже никогда не будет, как прежде. Эти дураки должны были бы это понимать. Но поскольку они дураки, их мнимый безопасный мирок и достаточно сытное на сегодняшний день существование заменяют им совесть и честь. Вот и все", – сказала артистка.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину некоторые украинские артисты, которые жили и работали в РФ, либо замалчивают российскую агрессию против своей страны, либо поддерживает ее.

В частности, в число замалчивающих войну России против Украины входят украинские певицы Ани Лорак, Наташа Королева, Елка, Алина Астровская, Регина Тодоренко. 

Украинская певица Таисия Повалий поддержала войну против Украины, выступив 9 мая в Кремле перед российскими оккупантами. В числе поддержавших политику президента РФ Владимира Путина также оказалась бывшая украинская ведущая Снежана Егорова

Все эти артисты внесены в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Таисия Повалий, Ани Лорак, Алеся Бацман, Наташа Королева, Снежана Егорова, Регина Тодоренко, Оля Полякова, певица, Алина Астровская
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