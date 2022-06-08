Полякова: 10-летняя дочь говорит: "Мама, почему ты российских солдат называешь животными? Животные добрые, а эти – сволочи"

"Я вообще не понимаю, что должно произойти с молодыми ребятами, которые жили, ходили в школу, у них были мама, папа, какие-то девушки, у многих есть жены и дети. Они приезжают сюда и безнаказанность делает из них животных. Хотя, каких животных? Моя 10-летняя Алиса говорит: "Мама, зачем ты русских называешь животными? Животные добрые, а эти – сволочи". Вот тут она права. Нельзя их называть животными, это слишком хорошо для них. Это какие-то ублюдки. Что должно произойти в голове, чтобы насиловать ребенка?" – сказала артистка.

По словам Поляковой, российское государство способствовало тому, чтобы население РФ превратилось в "ублюдочных уродов".

"Это отвратительное государство сделало из своих граждан ублюдков. Если бы они жили в хорошей счастливой стране, они бы не были такими. Их государство их гладкой жизнью, бедной, несчастной, неустроенной сделало из них абсолютных ублюдочных уродов, которые приходят, мародерят, насилуют, убивают и издеваются над свободными людьми, украинцами", – заявила Полякова.

ВИДЕО Видео: Алеся Бацман / YouTube