Полякова: 10-летняя дочь говорит: "Мама, почему ты российских солдат называешь животными? Животные добрые, а эти – сволочи"

"Я вообще не понимаю, что должно произойти с молодыми ребятами, которые жили, ходили в школу, у них были мама, папа, какие-то девушки, у многих есть жены и дети. Они приезжают сюда и безнаказанность делает из них животных. Хотя, каких животных? Моя 10-летняя Алиса говорит: "Мама, зачем ты русских называешь животными? Животные добрые, а эти – сволочи". Вот тут она права. Нельзя их называть животными, это слишком хорошо для них. Это какие-то ублюдки. Что должно произойти в голове, чтобы насиловать ребенка?" – сказала артистка.
По словам Поляковой, российское государство способствовало тому, чтобы население РФ превратилось в "ублюдочных уродов".
"Это отвратительное государство сделало из своих граждан ублюдков. Если бы они жили в хорошей счастливой стране, они бы не были такими. Их государство их гладкой жизнью, бедной, несчастной, неустроенной сделало из них абсолютных ублюдочных уродов, которые приходят, мародерят, насилуют, убивают и издеваются над свободными людьми, украинцами", – заявила Полякова.
Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха" и шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
Полякова вместе с мужем, украинским бизнесменом Вадимом Буряковским воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину.