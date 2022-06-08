ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полякова: 10-летняя дочь говорит: "Мама, почему ты российских солдат называешь животными? Животные добрые, а эти – сволочи"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Младшая дочь Поляковой заявила, что нельзя оскорблять животных, сравнивая с ними российских оккупантов
Младшая дочь Поляковой заявила, что нельзя оскорблять животных, сравнивая с ними российских оккупантов
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что младшая дочь Алиса попросила ее не сравнивать российских оккупантов с животными, так как это сравнение звучит оскорбительно по отношению к последним.

"Я вообще не понимаю, что должно произойти с молодыми ребятами, которые жили, ходили в школу, у них были мама, папа, какие-то девушки, у многих есть жены и дети. Они приезжают сюда и безнаказанность делает из них животных. Хотя, каких животных? Моя 10-летняя Алиса говорит: "Мама, зачем ты русских называешь животными? Животные добрые, а эти – сволочи". Вот тут она права. Нельзя их называть животными, это слишком хорошо для них. Это какие-то ублюдки. Что должно произойти в голове, чтобы насиловать ребенка?" – сказала артистка. 

По словам Поляковой, российское государство способствовало тому, чтобы население РФ превратилось в "ублюдочных уродов". 

"Это отвратительное государство сделало из своих граждан ублюдков. Если бы они жили в хорошей счастливой стране, они бы не были такими. Их государство их гладкой жизнью, бедной, несчастной, неустроенной сделало из них абсолютных ублюдочных уродов, которые приходят, мародерят, насилуют, убивают и издеваются над свободными людьми, украинцами", – заявила Полякова.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха" и шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

Полякова вместе с мужем, украинским бизнесменом Вадимом Буряковским воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011). 

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война России против Украины, Оля Полякова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
"Раз них...я думать не умеете займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
"Раз них...я думать не умеете – займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео
Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео
Шварценеггер получил в подарок от уроженца Бучи вышиванку. Фото
Шварценеггер получил в подарок от уроженца Бучи вышиванку. Фото
"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото
"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото
Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство
Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство
  "Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский
  "Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский
Подкопаева высказалась о своей куме Ани Лорак, которая замалчивает войну РФ против Украины
Подкопаева высказалась о своей куме Ани Лорак, которая замалчивает войну РФ против Украины
"Нравится не нравится, НАТО расширяется". Галкин на концерте в Израиле высмеял Скабееву и Соловьева. Видео
"Нравится не нравится, НАТО расширяется". Галкин на концерте в Израиле высмеял Скабееву и Соловьева. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (323405)
2
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (172751)
3
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (112503)
4
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (87108)
5
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (81840)
6
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (62366)
7
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (48209)
8
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (44295)
 
 
 
 