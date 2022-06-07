Полякова: Мы не должны позволить, чтобы война в Украине превратилась в рутину. Мир должен понимать, что мы стоим

"У меня с математикой всегда было туго, не могу сосчитать, сколько людей побывало у меня на благотворительных концертах. За 100 дней войны я объехала практически всю Европу и Америку. Мы только что вернулись из благотворительного американского тура, были в девяти городах. Я проехала побережье Тихого океана, центральную часть Америки, Атлантическое побережье. Я никогда не была в стольких американских городах. Везде абсолютно полные залы, люди в украинских нарядах, с флагами Украины. Все поддерживают. Люди приезжали из других городов и даже стран. Из Канады, фаны из Колумбии. То есть на концерты пришли не только наши диаспоры", – рассказала певица.

По словам артистки, у нее есть опасения, что люди за границей со временем могут привыкнуть к тому, что Украина противостоит российским оккупантам, и перестать помогать украинцам, как раньше.

"Помимо того, что я занимаюсь благотворительностью, собираю деньги для Украины, я же еще провожу много информационной работы. Было большое интервью в Бостоне, в Нью-Йорке для телеканала. Для того, чтобы наша война не превратилась в рутину. Есть риск того, что мир устанет. Придет лето – и люди начнут жить свою жизнь и могут не так остро реагировать, не так помогать. Мы не должны позволить, чтобы война в Украине превратилась в рутину. Мир должен понимать, что мы стоим на границе этой войны, мы защищаем его от российской агрессии ценой потерь собственного народа", – подчеркнула Полякова.

ВИДЕО Видео: Алеся Бацман / YouTube