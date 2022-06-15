Бульвар Шоубиз
 
15 июня, 2022
 
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Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь

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Павленко: Я верю, что человек может измениться, верю, что может что-то осознать
Павленко: Я верю, что человек может измениться, верю, что может что-то осознать
Фото: monokatee / Instagram

Солистка украинской группы Go-A Катерина Павленко 14 июня, отвечая на вопрос журналистов "24 канала", можно ли верить украинским артистам, которые до начала войны строили карьеру в РФ, а после нападения России на Украину выступили с антивоенными заявлениями, заявила, что у нее они доверия не вызывают.

Павленко при этом не стала называть конкретные имена. 

"Я верю, что человек может измениться, верю, что может что-то осознать, потому что все происходящие в нашей жизни переломные моменты изменяют наше отношение к очень многим вещам, – сказала артистка. – Но надо смотреть на намерения и искренность этих людей, потому что сейчас российский рынок закрыт для тех, кто попытался высказаться. В Украине концертов нет, а в Европе эти артисты не нужны".

Павленко отметила, что большинство украинских артистов после 2014 года начали строить карьеру в РФ, чтобы заработать больше денег.

"Из-за того, что Россия напала на Украину, в Украине начался кризис, стало гораздо меньше возможностей оплачивать этих артистов. Поэтому они просто поехали выступать в страну, которая стала причиной того, что в Украине все стало гораздо хуже. Надо это осознавать, потому что очень многие начинают говорить "какая разница" и "музыка вне политики", – добавила Павленко. 

Она подчеркнула, что знакома с правилами шоу-бизнеса, и знает, как быстро можно отмыть репутацию, поэтому не верит в искренность заявлений своих коллег, прозвучавших после начала полномасштабного вторжения России в Украину. 

"Я знаю, как работает шоу-бизнес, как быстро отмываются репутации, какие истории придумывают, чтобы отвлечь внимание от всего этого. Лично я в это не верю, а что касается украинцев, пусть делают выводы и слушают свое сердце", – подытожила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию она дирижер народного хора. В 2013 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "народный фольклор".

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа победила в национальном отборе на "Евровидение 2020"

Теги: шоу-бизнес, война России против Украины, Go-A, Катерина Павленко
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