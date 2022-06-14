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14 июня, 2022
 
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Гвоздева о Loboda: Если ты знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь месяц ждать, а потом на тебя озарение снизошло. Короче, не верю

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Гвоздева: Относительно Светы Лободы мне кажется, она поняла, что для того, чтобы сохранить свою карьеру, надо что-то делать в сторону Украины
Гвоздева: Относительно Светы Лободы – мне кажется, она поняла, что для того, чтобы сохранить свою карьеру, надо что-то делать в сторону Украины
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева в интервью ведущему Славе Демину, которое вышло 14 июня на YouTube-канале радио "Люкс ФМ", прокомментировала позицию украинской певицы Loboda, которая до начала войны строила карьеру в России и только спустя месяц после нападения РФ на Украину осудила российскую агрессию.

"Относительно Светы Лободы – она не моя подружка, я никогда не знала ее близко, но мне кажется, что в какой-то момент она поняла, что для того, чтобы прежде всего сохранить свою карьеру, надо что-то делать в сторону Украины. Потому что первое время она тоже молчала, – сказала Гвоздева. – Мне кажется, если ты четко знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь две недели (Loboda осудила российскую агрессию спустя ровно месяц после начала войны. "ГОРДОН"ждать, а потом на тебя озарение снизошло".

"Говорят, что она вывозила как раз своих родных из России, чтобы ее там не арестовали", – возразил Демин.

"Короче говоря, не верю", – подытожила хореограф.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

24 марта Лобода впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Лободу удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева.

Теги: война России против Украины, Loboda, Илона Гвоздева
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