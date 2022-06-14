  Гвоздева о Loboda: Если ты знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь месяц ждать, а потом на тебя озарение снизошло. Короче, не верю

Гвоздева: Относительно Светы Лободы – мне кажется, она поняла, что для того, чтобы сохранить свою карьеру, надо что-то делать в сторону Украины Фото: ilonagvozdeva / Instagram

"Относительно Светы Лободы – она не моя подружка, я никогда не знала ее близко, но мне кажется, что в какой-то момент она поняла, что для того, чтобы прежде всего сохранить свою карьеру, надо что-то делать в сторону Украины. Потому что первое время она тоже молчала, – сказала Гвоздева. – Мне кажется, если ты четко знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь две недели (Loboda осудила российскую агрессию спустя ровно месяц после начала войны. – "ГОРДОН") ждать, а потом на тебя озарение снизошло".

"Говорят, что она вывозила как раз своих родных из России, чтобы ее там не арестовали", – возразил Демин.

"Короче говоря, не верю", – подытожила хореограф.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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