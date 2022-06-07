  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко

По словам ведущего передачи "Слава +" Славы Демина, артистка не дает интервью журналистам, поэтому он обратился к Анатолию Анатоличу с вопросом, почему украинцы не верят в ее искренность, хотя она активно помогает беженцам из Украины, а спустя месяц после нападения РФ на Украину осудила российскую агрессию.

"Она – близкий мне человек. Мы знакомы больше 12 лет. Loboda была номер один в России последние пять лет. И не только в России, но и в Беларуси, Узбекистане, Казахстане, то есть везде, где слушали русскую попсу, – сказал Анатолий Анатолич. – Я буду называть фамилии популярных украинок, которые работали в Москве: Ани Лорак, Таисия Повалий, Наташа Королева, Лолита Милявская, Елка, Maruv, Loboda, Анна Седокова, Регина Тодоренко, Мари Краймбрери, Алина Астровская, Жанна Бадоева. Вот дайте мне ответ: кто из них заявил, что началась война? Кто из них уехал из РФ? Кто из них называет войну войной? Кто из них помогает фонду Маши Ефросининой? Кто из них потерял весь свой бизнес в России? И я дам маленькую подсказку: один человек отвечает всем этим параметрам. И это Loboda. И еще Вера Брежнева, мы ее забыли".

Анатолий Анатолич отметил, что не поддерживал выступления Loboda в РФ, но подчеркнул, что это был ее выбор.

"Она зарабатывала в РФ большие деньги, и я счастлив, что после 24 февраля мне не приходится опускать глаза в пол, когда кто-то спрашивает: "А как там твоя Loboda?" – потому что ее позиция максимально проукраинская", – сказал он.

"Ей звонили российские политики с предложением поддержать "спецоперацию"?" – уточнил у Анатолия Анатолича Демин.

"Она мне об этом не говорила, но у меня есть подозрение, что большинству популярных людей, конечно же, предлагали. Я уверен, что с ней был разговор, но я не хочу выдумывать, думаю, она в свое время это расскажет", – подытожил Анатолий Анатолич.

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