Бульвар Шоубиз
 
07 июня, 2022
 
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Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко

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Loboda является крестной матерью старшей дочери Анатолия Анатолича и его жены Юлии Бойко
Loboda является крестной матерью старшей дочери Анатолия Анатолича и его жены Юлии Бойко
Фото: yulattt / Instagram

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 5 июня в интервью радио "Люкс ФМ" не исключил возможность того, что его куме, украинской певице Loboda (Светлане Лободе), которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину строила карьеру в России, звонили представители российской власти с предложением выступить в поддержку войны России против Украины.

По словам ведущего передачи "Слава +" Славы Демина, артистка не дает интервью журналистам, поэтому он обратился к Анатолию Анатоличу с вопросом, почему украинцы не верят в ее искренность, хотя она активно помогает беженцам из Украины, а спустя месяц после нападения РФ на Украину осудила российскую агрессию.

"Она – близкий мне человек. Мы знакомы больше 12 лет. Loboda была номер один в России последние пять лет. И не только в России, но и в Беларуси, Узбекистане, Казахстане, то есть везде, где слушали русскую попсу, – сказал Анатолий Анатолич. – Я буду называть фамилии популярных украинок, которые работали в Москве: Ани Лорак, Таисия Повалий, Наташа Королева, Лолита Милявская, Елка, Maruv, Loboda, Анна Седокова, Регина Тодоренко, Мари Краймбрери, Алина Астровская, Жанна Бадоева. Вот дайте мне ответ: кто из них заявил, что началась война? Кто из них уехал из РФ? Кто из них называет войну войной? Кто из них помогает фонду Маши Ефросининой? Кто из них потерял весь свой бизнес в России? И я дам маленькую подсказку: один человек отвечает всем этим параметрам. И это Loboda. И еще Вера Брежнева, мы ее забыли".

Анатолий Анатолич отметил, что не поддерживал выступления Loboda в РФ, но подчеркнул, что это был ее выбор. 

"Она зарабатывала в РФ большие деньги, и я счастлив, что после 24 февраля мне не приходится опускать глаза в пол, когда кто-то спрашивает: "А как там твоя  Loboda?" – потому что ее позиция максимально проукраинская", – сказал он.

"Ей звонили российские политики с предложением поддержать "спецоперацию"?" – уточнил у Анатолия Анатолича Демин.

"Она мне об этом не говорила, но у меня есть подозрение, что большинству популярных людей, конечно же, предлагали. Я уверен, что с ней был разговор, но я не хочу выдумывать, думаю, она в свое время это расскажет", – подытожил Анатолий Анатолич. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Loboda является крестной матерью старшей дочери Анатолия Анатолича и его жены Юлии Бойко Алисы (2011). 

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

24 марта Лобода впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Лободу удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева. 

Теги: Лолита Милявская, Таисия Повалий, Ани Лорак, война России против Украины, Анна Седокова, Наташа Королева, Регина Тодоренко, Loboda, Анатолий Анатолич, Алина Астровская
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