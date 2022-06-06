  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным

Анатолий Анатолич – Путину: Ты, мразота, хотел денацификации? А получил нацию, которая гордится своей страной так, что тебе не снилось Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

"Что бы ты сказал Путину, если бы увидел его сейчас?" – спросил у Анатолия Анатолича ведущий программы "Слава +" Слава Демин.

"Владимир Владимирович, дед ты сраный. Я в принципе могу накинуться на тебя и задушить, зная, что меня потом убьют, но я бы это сделал и вошел в историю как человек, который задушил старого маразматика. Да, я бы умер, но мои дети были бы детьми героя, потому что я был бы человеком, который голыми руками задушил Путина, – сказал ведущий. – Если мне не удастся дотянуться до Путина, то я, конечно, скажу: "Сука, тебя ненавидит весь мир. Ты, мразота, пистрюн висячий, хотел денацификации? А получил нацию, которая гордится своей страной так, что тебе не снилось до страшной ночи 24 февраля. Ты хотел демилитаризации? Так мы теперь самая сильная армия в мире. Единственное, что хочу пожелать, – чтобы ты поскорее сдох, сука".

Анатолий Анатолич подчеркнул, что после смерти Путина в РФ все "обосрутся".

"А пока они обосранные будут сидеть и думать, что делать дальше, мы добьем этих тварей", – отметил он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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