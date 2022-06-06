Бульвар Шоубиз
 
06 июня, 2022
 
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"Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным

 
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Анатолий Анатолич Путину: Ты, мразота, хотел денацификации? А получил нацию, которая гордится своей страной так, что тебе не снилось
Анатолий Анатолич – Путину:  Ты, мразота, хотел денацификации? А получил нацию, которая гордится своей страной так, что тебе не снилось
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 5 июня в интервью радио "Люкс ФМ" заявил, что при встрече готов голыми руками задушить президента РФ Владимира Путина, по приказу которого российские войска напали на Украину.

"Что бы ты сказал Путину, если бы увидел его сейчас?" – спросил у Анатолия Анатолича ведущий программы "Слава +" Слава Демин.

"Владимир Владимирович, дед ты сраный. Я в принципе могу накинуться на тебя и задушить, зная, что меня потом убьют, но я бы это сделал и вошел в историю как человек, который задушил старого маразматика. Да, я бы умер, но мои дети были бы детьми героя, потому что я был бы человеком, который голыми руками задушил Путина,  сказал ведущий. – Если мне не удастся дотянуться до Путина, то я, конечно, скажу: "Сука, тебя ненавидит весь мир. Ты, мразота, пистрюн висячий, хотел денацификации? А получил нацию, которая гордится своей страной так, что тебе не снилось до страшной ночи 24 февраля. Ты хотел демилитаризации? Так мы теперь самая сильная армия в мире. Единственное, что хочу пожелать,  чтобы ты поскорее сдох, сука".

Анатолий Анатолич подчеркнул, что после смерти Путина в РФ все "обосрутся".

"А пока они обосранные будут сидеть и думать, что делать дальше, мы добьем этих тварей", – отметил он. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В последние годы СМИ много писали об ухудшении здоровья находящегося при власти в РФ более 20 лет Путина.

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии"В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

В мае многие западные СМИ написали, что у Путина рак. Издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена сообщило, что у президента РФ рак крови. Американский режиссер Оливер Стоун, который взял у Путина несколько интервью, заявил, что президент РФ якобы уже поборол рак. В то же время американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии. 

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, телеведущий, Анатолий Анатолич
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