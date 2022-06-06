  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным

"Что бы ты сказал Путину, если бы увидел его сейчас?" – спросил у Анатолия Анатолича ведущий программы "Слава +" Слава Демин.
"Владимир Владимирович, дед ты сраный. Я в принципе могу накинуться на тебя и задушить, зная, что меня потом убьют, но я бы это сделал и вошел в историю как человек, который задушил старого маразматика. Да, я бы умер, но мои дети были бы детьми героя, потому что я был бы человеком, который голыми руками задушил Путина, – сказал ведущий. – Если мне не удастся дотянуться до Путина, то я, конечно, скажу: "Сука, тебя ненавидит весь мир. Ты, мразота, пистрюн висячий, хотел денацификации? А получил нацию, которая гордится своей страной так, что тебе не снилось до страшной ночи 24 февраля. Ты хотел демилитаризации? Так мы теперь самая сильная армия в мире. Единственное, что хочу пожелать, – чтобы ты поскорее сдох, сука".
Анатолий Анатолич подчеркнул, что после смерти Путина в РФ все "обосрутся".
"А пока они обосранные будут сидеть и думать, что делать дальше, мы добьем этих тварей", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В последние годы СМИ много писали об ухудшении здоровья находящегося при власти в РФ более 20 лет Путина.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
В мае многие западные СМИ написали, что у Путина рак. Издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена сообщило, что у президента РФ рак крови. Американский режиссер Оливер Стоун, который взял у Путина несколько интервью, заявил, что президент РФ якобы уже поборол рак. В то же время американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.