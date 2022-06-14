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14 июня, 2022
 
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Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину

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Кошевой после нападения РФ на Украину отправил Зеленскому сообщение
Кошевой после нападения РФ на Украину отправил Зеленскому сообщение
Фото: Студія "Квартал 95" / Facebook

Артист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 13 июня в эфире канала "Украина" рассказал о переписке в первые минуты после нападения РФ на Украину с президентом Украины Владимиром Зеленским, который до 2019 года был его руководителем.

По словам Кошевого, в ночь перед войной он вернулся домой со съемок около часа ночи. Утром его разбудил звонок от коллеги по "Кварталу" Степана Казанина.

"Он говорит: "Что, вы не слышите?" Я говорю: "Да что мы слышим? Степа, ну выпили мы. Ну спи уже, алкашня ты, спи", – рассказал Кошевой. 

Следом за Казаниным жене артиста Ксении Кошевой позвонила супруга юмориста Юрия Ткача Виктория.

"И в этот момент сработала ПВО, и оно как ляпнуло в стороне Борисполя, – поделился воспоминаниями артист. – Ну и все, это была паника". 

Кошевой признался, что сразу же написал Зеленскому сообщение. 

"Я говорю: "Что, серьезно началось?" Он говорит: "По ходу, да". Все, – отметил Кошевой. – Потом мы общались, я писал ему: "Какие прогнозы?" А потом думаю: "Ну кто тебе скажет, какие-то прогнозы? Я надеюсь, что скоро все закончится и победа будет за нами", – подытожил артист. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, война России против Украины
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