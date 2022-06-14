  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину

По словам Кошевого, в ночь перед войной он вернулся домой со съемок около часа ночи. Утром его разбудил звонок от коллеги по "Кварталу" Степана Казанина.

"Он говорит: "Что, вы не слышите?" Я говорю: "Да что мы слышим? Степа, ну выпили мы. Ну спи уже, алкашня ты, спи", – рассказал Кошевой.

Следом за Казаниным жене артиста Ксении Кошевой позвонила супруга юмориста Юрия Ткача Виктория.

"И в этот момент сработала ПВО, и оно как ляпнуло в стороне Борисполя, – поделился воспоминаниями артист. – Ну и все, это была паника".

Кошевой признался, что сразу же написал Зеленскому сообщение.

"Я говорю: "Что, серьезно началось?" Он говорит: "По ходу, да". Все, – отметил Кошевой. – Потом мы общались, я писал ему: "Какие прогнозы?" А потом думаю: "Ну кто тебе скажет, какие-то прогнозы? Я надеюсь, что скоро все закончится и победа будет за нами", – подытожил артист.



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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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