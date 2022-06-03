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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кошевой: "Хороших россиян" нет. Это ссыкливая нация

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Кошевой: Это не наши на Майдане
Кошевой: Это не наши на Майдане
Фото: Евгений Кошевой / Facebook

"Хороших россиян" не существует. Такое мнение в опубликованном 2 июня интервью "Украинской правде" выразил актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

По его словам, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину никто из знакомых представителей российского шоу-бизнеса не выходил с ним на связь.

Кошевой отметил, что даже не пытался организовать через них "волну протеста" в России.

"Зачем я буду просить "очнитесь, очнитесь"? Хорошо. И что? Ну, сказал бы я. И что, они бы пошли сразу на Болотную площадь или на Красную площадь? Ты же сам все видишь. Это не наши на Майдане. Это ссыкуны. Они на первое место поставили "ой, а как же я буду жить дальше?", "ой, а ведь я столько заработал". Ну вот сейчас санкции все перекрыли, летайте через Бурятию в Турцию", – сказал актер.

Он убежден, что искать в РФ "хороших россиян" нет смысла.

"Да нет их. Если бы они были, они бы что-нибудь сказали. У нас 100 дней полномасштабной войны. И что? Сидит этот россиянин 100 дней и думает: "Хороший я или нет, сказать что-то или нет?" Нация такая ссыкливая", – резюмировал Кошевой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Большинство представителей российского шоу-бизнеса поддерживают либо не комментируют нападение на Украину. Многие из них внесены в базу сайта theylovewar.com за замалчивание или поддержку российской агрессии против Украины.

Теги: Россия, Украина, Евгений Кошевой
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