Кошевой: "Хороших россиян" нет. Это ссыкливая нация

По его словам, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину никто из знакомых представителей российского шоу-бизнеса не выходил с ним на связь.

Кошевой отметил, что даже не пытался организовать через них "волну протеста" в России.

"Зачем я буду просить "очнитесь, очнитесь"? Хорошо. И что? Ну, сказал бы я. И что, они бы пошли сразу на Болотную площадь или на Красную площадь? Ты же сам все видишь. Это не наши на Майдане. Это ссыкуны. Они на первое место поставили "ой, а как же я буду жить дальше?", "ой, а ведь я столько заработал". Ну вот сейчас санкции все перекрыли, летайте через Бурятию в Турцию", – сказал актер.

Он убежден, что искать в РФ "хороших россиян" нет смысла.

"Да нет их. Если бы они были, они бы что-нибудь сказали. У нас 100 дней полномасштабной войны. И что? Сидит этот россиянин 100 дней и думает: "Хороший я или нет, сказать что-то или нет?" Нация такая ссыкливая", – резюмировал Кошевой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)