  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – царь здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана

Боклан: Перший гном – царьок убогий, казка буде не про нього, звався другий гном Дімоном, по натурі був г...ндоном Фото: ЕРА

Актер не стал называть имена реальных прототипов героев сказки, но некоторые из описанных в ней фактов совпадают с фактами из жизни президента РФ Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

"Любі хлопчики й дівчата,

Час вже казку розпочати,

Казка досі невідома

Про такого собі гнома.

Гноми в царстві Оркостані

Жили з нафти, як в сметані,

З газу – взагалі халва,

Знаних гномів було два.

Перший гном – царьок убогий,

Казка буде не про нього,

Звався другий гном Дімоном,

По натурі був г...ндоном.

Всі це зразу з’ясували,

хто з Дімоном справу мали.

Гном Дімон був недолугий,

По життю постійно другий.

В бадмінтоні, в естафеті,

Навіть в бійці в туалеті.

Кажуть, що і у дружини

Він не перший був. Не встиг.

От лизнуть понижче спини

Гном Дімон – раніше всих.

І Дімон почав завзято першого копіювати

Голос, міміку, ходу, іншу імідж-лободу.

Першого звалити з трону

Сам собі пообіцяв.

Приміряв не раз корону.

Та в останню мить засцяв.

Що тут скажеш? Гном- сцикло.

Потім зник, як не було.

10 років десь мотався,

І чим міг, ти розважався.

Пальцем в носі колупався,

З веб-моделлю загравався,

Ще хоті зайнятись боксом –

Що не зробиш ти під коксом.

Згодом поповзли чутки –

Царь здає, гніють кістки,

Геморой, пухлина мозку,

Дрочить "только на бєрьозку".

Не пішла війна парадом.

Майже дихає на ладан,

Підбадьорився Дімон,

Щоб посісти царський трон.

В мачо вирішив пограти,

і таке почав брехати,

Вже летять зі слів Дімона

вершники Армагедона.

Щоб калібрами "Сарматів"

"гей-Европу" рятувати.

У фейсбуці, інстаграмі

Постив "зетки" до нестями.

Серед орків той Дімон

Поганало мав Айфон

Коли перший гном помре,

тож Дімон престол займе.

Ось чому з усіх каналів,

Наче з окрівських аналів,

ллються лайки у етери

від забутого дублера.

В чім мораль? Тут дуже просто:

Гном – це не проблема зросту.

Мова тут іде про душу,

І тому сказати мушу.

"Чим ти не годуй тирана,

він вже велетнем не стане".

Згинуть гноми – буде свято,

Отака х…йня малаята", – рассказала Боклан в образе деда Стаса.

ВИДЕО

Видео: Официальный канал Чисто News / YouTube

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