  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – царь здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана

Актер не стал называть имена реальных прототипов героев сказки, но некоторые из описанных в ней фактов совпадают с фактами из жизни президента РФ Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
"Любі хлопчики й дівчата,
Час вже казку розпочати,
Казка досі невідома
Про такого собі гнома.
Гноми в царстві Оркостані
Жили з нафти, як в сметані,
З газу – взагалі халва,
Знаних гномів було два.
Перший гном – царьок убогий,
Казка буде не про нього,
Звався другий гном Дімоном,
По натурі був г...ндоном.
Всі це зразу з’ясували,
хто з Дімоном справу мали.
Гном Дімон був недолугий,
По життю постійно другий.
В бадмінтоні, в естафеті,
Навіть в бійці в туалеті.
Кажуть, що і у дружини
Він не перший був. Не встиг.
От лизнуть понижче спини
Гном Дімон – раніше всих.
І Дімон почав завзято першого копіювати
Голос, міміку, ходу, іншу імідж-лободу.
Першого звалити з трону
Сам собі пообіцяв.
Приміряв не раз корону.
Та в останню мить засцяв.
Що тут скажеш? Гном- сцикло.
Потім зник, як не було.
10 років десь мотався,
І чим міг, ти розважався.
Пальцем в носі колупався,
З веб-моделлю загравався,
Ще хоті зайнятись боксом –
Що не зробиш ти під коксом.
Згодом поповзли чутки –
Царь здає, гніють кістки,
Геморой, пухлина мозку,
Дрочить "только на бєрьозку".
Не пішла війна парадом.
Майже дихає на ладан,
Підбадьорився Дімон,
Щоб посісти царський трон.
В мачо вирішив пограти,
і таке почав брехати,
Вже летять зі слів Дімона
вершники Армагедона.
Щоб калібрами "Сарматів"
"гей-Европу" рятувати.
У фейсбуці, інстаграмі
Постив "зетки" до нестями.
Серед орків той Дімон
Поганало мав Айфон
Коли перший гном помре,
тож Дімон престол займе.
Ось чому з усіх каналів,
Наче з окрівських аналів,
ллються лайки у етери
від забутого дублера.
В чім мораль? Тут дуже просто:
Гном – це не проблема зросту.
Мова тут іде про душу,
І тому сказати мушу.
"Чим ти не годуй тирана,
він вже велетнем не стане".
Згинуть гноми – буде свято,
Отака х…йня малаята", – рассказала Боклан в образе деда Стаса.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.
6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.
Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, а нынешний президент Путин в то время был премьер-министром. До и после президентства Медведева главой государства был Путин.
С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ (возглавляет ведомство Путин).