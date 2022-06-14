Бульвар Шоубиз
 
14 июня, 2022
 
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"Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – царь здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана

 
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Боклан: Перший гном царьок убогий, казка буде не про нього, звався другий гном Дімоном, по натурі був г...ндоном
Боклан: Перший гном – царьок убогий, казка буде не про нього, звався другий гном Дімоном, по натурі був г...ндоном
Фото: ЕРА

Украинский актер Станислав Боклан в образе деда Стаса 12 июня в 38-м выпуске YouTube-шоу "Байрактар News" от студии "Квартал 95" рассказал сказку "Гномы из Оркостана".

Актер не стал называть имена реальных прототипов героев сказки, но некоторые из описанных в ней фактов совпадают с фактами из жизни президента РФ Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. 

"Любі хлопчики й дівчата,
Час вже казку розпочати,
Казка досі невідома
Про такого собі гнома.

Гноми в царстві Оркостані
Жили з нафти, як в сметані,
З газу – взагалі халва,
Знаних гномів було два.

Перший гном – царьок убогий,
Казка буде не про нього,
Звався другий гном Дімоном,
По натурі був г...ндоном.

Всі це зразу з’ясували,
хто з Дімоном справу мали.
Гном Дімон був недолугий,
По життю постійно другий.

В бадмінтоні, в естафеті,
Навіть в бійці в туалеті.
Кажуть, що і у дружини
Він не перший був. Не встиг.

От лизнуть понижче спини
Гном Дімон – раніше всих.
І Дімон почав завзято першого копіювати
Голос, міміку, ходу, іншу імідж-лободу.

Першого звалити з трону
Сам собі пообіцяв.
Приміряв не раз корону.
Та в останню мить засцяв.

Що тут скажеш? Гном- сцикло.
Потім зник, як не було.
10 років десь мотався,
І чим міг, ти розважався.

Пальцем в носі колупався,
З веб-моделлю загравався,
Ще хоті зайнятись боксом –
Що не зробиш ти під коксом.

Згодом поповзли чутки –
Царь здає, гніють кістки,
Геморой, пухлина мозку,
Дрочить "только на бєрьозку".

Не пішла війна парадом.
Майже дихає на ладан,
Підбадьорився Дімон,
Щоб посісти царський трон.

В мачо вирішив пограти,
і таке почав брехати,
Вже летять зі слів Дімона
вершники Армагедона.

Щоб калібрами "Сарматів"
"гей-Европу" рятувати.
У фейсбуці, інстаграмі
Постив "зетки" до нестями.

Серед орків той Дімон
Поганало мав Айфон
Коли перший гном помре,
тож Дімон престол займе.

Ось чому з усіх каналів,
Наче з окрівських аналів,
ллються лайки у етери
від забутого дублера.

В чім мораль? Тут дуже просто:
Гном – це не проблема зросту.
Мова тут іде про душу,
І тому сказати мушу.

"Чим ти не годуй тирана,
він вже велетнем не стане".
Згинуть гноми – буде свято,
Отака х…йня малаята", – рассказала Боклан в образе деда Стаса. 

ВИДЕО
Видео: Официальный канал Чисто News / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье. 

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. 

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.

Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, а нынешний президент Путин в то время был премьер-министром. До и после президентства Медведева главой государства был Путин.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ (возглавляет ведомство Путин).

Теги: Дмитрий Медведев, война России против Украины, Станислав Боклан
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