  "Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей

В своем вопросе журналисты также упомянули многодетного отца, украинского ведущего Анатолия Анатолича, который после нападения РФ на Украину вместе с семьей сперва переехал во Францию, а потом вернулся в Украину.

По словам Харчишина, он не может винить своих коллег-мужчин в том, что они во время войны продолжают жить и работать за границей.

"С Monatik встречался в Польше, когда мы были там с концертами. Он тоже организовывает какие-то концерты, помогает. Возможно, этот страх можно объяснить. Возможно, они делают это ради детей. Я не могу винить, их можно понять. Но можно было оставить детей в безопасности и приехать. Так поступил я. Детей с мамой отвез за границу и вернулся", – рассказал Харчишин.

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Видео: 24 Канал / YouTube

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