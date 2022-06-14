Бульвар Шоубиз
 
14 июня, 2022
 
Новости

"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей

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Харчишин: Возможно, этот страх можно объяснить
Харчишин: Возможно, этот страх можно объяснить
Фото: valeriy.kharchyshyn_dr / Instagram

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин в интервью, которое 11 июня вышло на "24 канале", ответил на вопрос о своем отношении к украинским певцам Потапу и Monatik, которые до войны покинули Украину, но не возвращаются обратно.

В своем вопросе журналисты также упомянули многодетного отца, украинского ведущего Анатолия Анатолича, который после нападения РФ на Украину вместе с семьей сперва переехал во Францию, а потом вернулся в Украину

По словам Харчишина, он не может винить своих коллег-мужчин в том, что они во время войны продолжают жить и работать за границей.

"С Monatik встречался в Польше, когда мы были там с концертами. Он тоже организовывает какие-то концерты, помогает. Возможно, этот страх можно объяснить. Возможно, они делают это ради детей. Я не могу винить, их можно понять. Но можно было оставить детей в безопасности и приехать. Так поступил я. Детей с мамой отвез за границу и вернулся",  рассказал Харчишин. 

ВИДЕО
Видео: 24 Канал / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция авторства Александра Гуримова, которая требовала отменить запрет выезда мужчин за границу во время военного положения. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.

20 мая Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок выезда за границу для мужчин призывного возраста, расширив перечень тех, кто может выезжать из страны

22 мая Зеленский, комментируя ее, сказал: "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город?"

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предложил разрешить украинцам-мужчинам выезжать из страны во время военного положения после внесения страхового взноса.

Теги: война России против Украины, Валерий Харчишин, мужчины
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