Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью

"Сегодня я приняла одно из самых красивых решений в жизни. Скоро вы обо всем узнаете", – написала артистка.
"Мне кажется, вы усыновите ребеночка", – предположили подписчики певицы.
"И мне тоже показалось, что вы скоро станете мамой для кого-то", – прокомментировали заявление артистки фолловеры.
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Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.
Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. В настоящее время Могилевская не афиширует личную жизнь. Детей у певицы нет.
В январе 2021 года Могилевская, отвечая на вопрос о своем отношении к усыновлению, заявила, что "когда будет готова стать матерью, найдется и ребенок".
В мае 2022 года певица сообщила, что состоит в отношениях, но не стала называть имя своего избранника.