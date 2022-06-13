Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью

Могилевская: Сегодня я приняла одно из самых красивых решений в жизни Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

"Сегодня я приняла одно из самых красивых решений в жизни. Скоро вы обо всем узнаете", – написала артистка.

"Мне кажется, вы усыновите ребеночка", – предположили подписчики певицы.

"И мне тоже показалось, что вы скоро станете мамой для кого-то", – прокомментировали заявление артистки фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)