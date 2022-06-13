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13 июня, 2022
 
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Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью

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Могилевская: Сегодня я приняла одно из самых красивых решений в жизни
Могилевская: Сегодня я приняла одно из самых красивых решений в жизни
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская 12 июня на своей странице в Instagram сообщила, что приняла важное для себя решение, но не стала его озвучивать. Поклонники певицы в комментариях предположили, что артистка готовится стать приемной матерью.

"Сегодня я приняла одно из самых красивых решений в жизни. Скоро вы обо всем узнаете", – написала артистка. 

"Мне кажется, вы усыновите ребеночка", – предположили подписчики певицы.

"И мне тоже показалось, что вы скоро станете мамой для кого-то", – прокомментировали заявление артистки фолловеры.

Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. 

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. В настоящее время Могилевская не афиширует личную жизнь. Детей у певицы нет.

В январе 2021 года Могилевская, отвечая на вопрос о своем отношении к усыновлению, заявила, что "когда будет готова стать матерью, найдется и ребенок".

В мае 2022 года певица сообщила, что состоит в отношениях, но не стала называть имя своего избранника.

Теги: усыновление, Наталья Могилевская, певица, ребенок
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