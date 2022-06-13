"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"

В публикации отмечается, что Кабаева передвигалась по музею в сопровождении спутниц, которые не позволяли другим посетителям приближаться к гимнастке.
Появление Кабаевой на публике активно обсуждается пользователями в Twitter. Их внимание привлекли не только сопровождающие ее женщины, но и сумка от зарубежного бренда.
"Пишут, что Алина Кабаева ходила по Русскому музею на выставке Врубеля в сопровождении двух охранниц по бокам", – написал на своей странице в Twitter блогер Рустем Адагамов.
Пишут, что Алина Кабаева ходила по Русскому музею на выставке Врубеля в сопровождении двух охранниц по бокам. pic.twitter.com/4b743t3UTR— Рустем Адагамов (@adagamov) June 11, 2022
"Да хрен с этими бабами-охранниками. Вот то, что Кабаева в рашке, а не в Швеции, Франции, Англии, Швейцарии – вот они, санкции. Порадуемся за нее", – отреагировали администраторы страницы "ЕКБ город суровых дам."
Да хрен с этими бабами охранниками.— ЕКБ город суровых дам. (@ahatan1970) June 12, 2022
Вот то что Кабаева в рашке, а не в Швеции, Франции, Англии, Швейцарии и т.д.
Вот они санкции.
Порадуемся за неё. pic.twitter.com/RRpb2m9POq
"Картина маслом: Кабаева в Русском музее на выставке Врубеля выгуливает новую сумку от Valentino. Говорят, долго смотрела на "Демона сидящего". Я бы тоже на демона сидящего хотела посмотреть, но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет. Интересно, какая судьба его любовниц ждет", – написала на своей странице в Twitter журналист Юлиана Яппарова.
Картина маслом: Кабаева в Русском музее на выставке Врубеля выгуливает новую сумку от Valentino. Говорят, долго смотрела на Демона Сидящего. Я бы тоже на демона сидящего хотела посмотреть, но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет. Интересно, какая судьба его любовниц ждёт. pic.twitter.com/LOwRPQ7YJP— Uliana Yapparova (@Ulianalive) June 11, 2022
"Думаю, все уже догадались, что Кабаева носит в своей сумке? Да, да. Оно самое. Еще теплое", – пошутили администраторы страницы "Небезразличная Варвара", вероятно, подразумевая информацию, которую 8 июня обнародовали французские СМИ о том, что Путина в зарубежных поездках сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает за ним мочу и фекалии.
Думаю все уже догадались что Кабаева носит в своей сумке?— НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) June 12, 2022
Да, да. Оно самое. Ещё тёплое. * pic.twitter.com/EnYEuE2iXh
"Кабаева срет в сумочку. У нее тоже какашки секретные", – написал пользователь lurii.
Кабаева срет в сумочку, у нее тоже какашки секретные— Iurii (@uralouisville) June 12, 2022
"Официально кто такая Кабаева? Бывшая гимнастка? На каком основании у нее эскорт из гэбисток, откуда средства на импортные дорогие шмотки? Почему она паразитирует за казенный счет? С днем России в общем. Такая Россия, где социум разделен на патрициев и плебеев, мне не нужна", – говорится в посте на странице "в парусиновых ботинках".
Официально кто такая Кабаева? Бывшая гимнастка? На каком основании у нее эскорт из гэбисток, откуда средства на импортные дорогие шмотки? Почему она паратизирует за казенный счет? С днем россии в общем. Такая россия где социум разделен на патрициев и плебеев мне не нужна— в парусиновых ботинках (@vparusin) June 12, 2022
Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой Людмилой в 2013 году.
13 мая стало известно, что Великобритания ввела санкции против ряда людей из окружения Путина, в том числе против Кабаевой.
Сам Путин уже находится под санкциями США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.