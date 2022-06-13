"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"

В публикации отмечается, что Кабаева передвигалась по музею в сопровождении спутниц, которые не позволяли другим посетителям приближаться к гимнастке.

Появление Кабаевой на публике активно обсуждается пользователями в Twitter. Их внимание привлекли не только сопровождающие ее женщины, но и сумка от зарубежного бренда.

"Пишут, что Алина Кабаева ходила по Русскому музею на выставке Врубеля в сопровождении двух охранниц по бокам", – написал на своей странице в Twitter блогер Рустем Адагамов.

Пишут, что Алина Кабаева ходила по Русскому музею на выставке Врубеля в сопровождении двух охранниц по бокам. pic.twitter.com/4b743t3UTR — Рустем Адагамов (@adagamov) June 11, 2022

"Да хрен с этими бабами-охранниками. Вот то, что Кабаева в рашке, а не в Швеции, Франции, Англии, Швейцарии – вот они, санкции. Порадуемся за нее", – отреагировали администраторы страницы "ЕКБ город суровых дам."

Да хрен с этими бабами охранниками.

Вот то что Кабаева в рашке, а не в Швеции, Франции, Англии, Швейцарии и т.д.

Вот они санкции.

Порадуемся за неё. pic.twitter.com/RRpb2m9POq — ЕКБ город суровых дам. (@ahatan1970) June 12, 2022

"Картина маслом: Кабаева в Русском музее на выставке Врубеля выгуливает новую сумку от Valentino. Говорят, долго смотрела на "Демона сидящего". Я бы тоже на демона сидящего хотела посмотреть, но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет. Интересно, какая судьба его любовниц ждет", – написала на своей странице в Twitter журналист Юлиана Яппарова.

Картина маслом: Кабаева в Русском музее на выставке Врубеля выгуливает новую сумку от Valentino. Говорят, долго смотрела на Демона Сидящего. Я бы тоже на демона сидящего хотела посмотреть, но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет. Интересно, какая судьба его любовниц ждёт. pic.twitter.com/LOwRPQ7YJP — Uliana Yapparova (@Ulianalive) June 11, 2022

"Думаю, все уже догадались, что Кабаева носит в своей сумке? Да, да. Оно самое. Еще теплое", – пошутили администраторы страницы "Небезразличная Варвара", вероятно, подразумевая информацию, которую 8 июня обнародовали французские СМИ о том, что Путина в зарубежных поездках сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает за ним мочу и фекалии.

Думаю все уже догадались что Кабаева носит в своей сумке?

Да, да. Оно самое. Ещё тёплое. * pic.twitter.com/EnYEuE2iXh — НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) June 12, 2022

"Кабаева срет в сумочку. У нее тоже какашки секретные", – написал пользователь lurii.

Кабаева срет в сумочку, у нее тоже какашки секретные — Iurii (@uralouisville) June 12, 2022

"Официально кто такая Кабаева? Бывшая гимнастка? На каком основании у нее эскорт из гэбисток, откуда средства на импортные дорогие шмотки? Почему она паразитирует за казенный счет? С днем России в общем. Такая Россия, где социум разделен на патрициев и плебеев, мне не нужна", – говорится в посте на странице "в парусиновых ботинках".

Официально кто такая Кабаева? Бывшая гимнастка? На каком основании у нее эскорт из гэбисток, откуда средства на импортные дорогие шмотки? Почему она паратизирует за казенный счет? С днем россии в общем. Такая россия где социум разделен на патрициев и плебеев мне не нужна — в парусиновых ботинках (@vparusin) June 12, 2022