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13 июня, 2022
 
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"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"

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Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой
Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой
Фото: ЕРА

Бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют женой президента РФ Владимира Путина, 11 июня появилась на публике, посетив выставку российского художника Михаила Врубеля в Русском музее в Санкт-Петербурге. Об этом пишет российское издание "Фонтанка", ссылаясь на фото спортсменки, которые в редакцию прислали читатели.

В публикации отмечается, что Кабаева передвигалась по музею в сопровождении спутниц, которые не позволяли другим посетителям приближаться к гимнастке. 

Появление Кабаевой на публике активно обсуждается пользователями в Twitter. Их внимание привлекли не только сопровождающие ее женщины, но и сумка от зарубежного бренда. 

"Пишут, что Алина Кабаева ходила по Русскому музею на выставке Врубеля в сопровождении двух охранниц по бокам", – написал на своей странице в Twitter блогер Рустем Адагамов.

"Да хрен с этими бабами-охранниками. Вот то, что Кабаева в рашке, а не в Швеции, Франции, Англии, Швейцарии – вот они, санкции. Порадуемся за нее", – отреагировали администраторы страницы "ЕКБ город суровых дам."

"Картина маслом: Кабаева в Русском музее на выставке Врубеля выгуливает новую сумку от Valentino. Говорят, долго смотрела на "Демона сидящего". Я бы тоже на демона сидящего хотела посмотреть, но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет. Интересно, какая судьба его любовниц ждет", – написала на своей странице в Twitter журналист Юлиана Яппарова. 

"Думаю, все уже догадались, что Кабаева носит в своей сумке? Да, да. Оно самое. Еще теплое", – пошутили администраторы страницы "Небезразличная Варвара", вероятно, подразумевая информацию, которую 8 июня обнародовали французские СМИ о том, что Путина в зарубежных поездках сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает за ним мочу и фекалии.

"Кабаева срет в сумочку. У нее тоже какашки секретные", – написал пользователь lurii.

"Официально кто такая Кабаева? Бывшая гимнастка? На каком основании у нее эскорт из гэбисток, откуда средства на импортные дорогие шмотки? Почему она паразитирует за казенный счет? С днем России в общем. Такая Россия, где социум разделен на патрициев и плебеев, мне не нужна", – говорится в посте на странице "в парусиновых ботинках". 

Контекст:

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой Людмилой в 2013 году.

13 мая стало известно, что Великобритания ввела санкции против ряда людей из окружения Путина, в том числе против Кабаевой.

Сам Путин уже находится под санкциями США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

Теги: Алина Кабаева, война России против Украины
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