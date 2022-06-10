С Путиным за границу ездит охранник, который собирает в чемодан его фекалии – СМИ

Журналисты утверждают, что получили доказательства работы "специального" охранника Путина еще в октябре 2019 года, когда российский президент посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию.

По данным источников расследователей, выполнение "деликатной миссии" контролируется Федеральной службой охраны РФ.

Журналисты подчеркивают, что этот же сотрудник сопровождал Путина и в ходе его визита во Францию 29 мая 2017 года, когда в Версале его принимал французский президент Эммануэль Макрон.

Как поясняют расследователи, экскременты Путина в специальном чемодане забирают в Россию, чтобы никто в других странах не смог собрать образцы стула российского президента и узнать о состоянии его здоровья.