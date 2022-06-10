С Путиным за границу ездит охранник, который собирает в чемодан его фекалии – СМИ

Журналисты утверждают, что получили доказательства работы "специального" охранника Путина еще в октябре 2019 года, когда российский президент посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию.
По данным источников расследователей, выполнение "деликатной миссии" контролируется Федеральной службой охраны РФ.
Журналисты подчеркивают, что этот же сотрудник сопровождал Путина и в ходе его визита во Францию 29 мая 2017 года, когда в Версале его принимал французский президент Эммануэль Макрон.
Как поясняют расследователи, экскременты Путина в специальном чемодане забирают в Россию, чтобы никто в других странах не смог собрать образцы стула российского президента и узнать о состоянии его здоровья.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.